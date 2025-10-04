Apple retira apps de rastreo de ICE tras alerta del Gobierno de Donald Trump sobre seguridad de agentes

El gigante tecnológico Apple decidió eliminar de su App Store la aplicación ICEBlock y otras similares que permitían a usuarios reportar la ubicación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La medida se tomó luego de que el Departamento de Justicia y la Casa Blanca alertaran sobre riesgos de seguridad para los agentes.

En un correo dirigido al desarrollador Joshua Aaron, Apple señaló que tras una “reevaluación” las apps no cumplían con las directrices de contenido “objetable” y “malintencionado”. Según la compañía, la información proporcionada por las autoridades indicaba que la app podría facilitar acciones que pusieran en peligro a los agentes.

Aaron defendió que ICEBlock tenía como único objetivo ayudar a las personas a evitar encuentros con agentes. Sin embargo, funcionarios del Gobierno, incluyendo a Todd Lyons, director interino de ICE, insistieron en que aplicaciones que divulgan la ubicación de agentes representan un riesgo significativo. Incluso el FBI señaló que un ataque planeado contra una oficina de ICE en Dallas fue facilitado por el uso de apps de rastreo.

Conflicto legal y político tras la eliminación de ICEBlock

La eliminación de la app generó un fuerte debate sobre libertad de expresión y privacidad. Aaron afirmó que la aplicación estaba diseñada para notificaciones informativas y que no incitaba a la violencia, asegurando que su misión era proteger a las comunidades vulnerables frente a redadas migratorias.

Por su parte, Apple aclaró que la decisión se basó en la seguridad de los agentes y en cumplir las normas de la tienda de aplicaciones. La compañía no mencionó específicamente a ICE o al Departamento de Seguridad Nacional, aunque la secretaria de Justicia, Pam Bondi, confirmó que se trató de una solicitud directa de las autoridades.

En paralelo, la Casa Blanca y el Gobierno de Trump criticaron la difusión de la app y reiteraron que su uso podría poner en riesgo la vida de los agentes. Aun así, Aaron argumenta que la aplicación funcionaba como un sistema de alertas similar a los controles de velocidad compartidos en mapas digitales y que su eliminación afecta derechos protegidos por la Primera Enmienda.

Con más de un millón de usuarios antes de la eliminación, ICEBlock operaba únicamente en dispositivos iOS. Apple y su CEO, Tim Cook, han buscado mantener buena relación con la Casa Blanca, mientras que la administración de Trump había amenazado previamente con aranceles sobre productos fabricados en el extranjero.