Atención, inmigrantes: este es el motivo por el que EE. UU. los deporta a un país distinto al suyo, según la Patrulla Fronteriza

Los inmigrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos a menudo enfrentan un destino inesperado: no son enviados de regreso a su país de origen, sino a un tercer país. Esta práctica, que genera preocupación entre los migrantes y las organizaciones humanitarias, es llevada a cabo por la Patrulla Fronteriza de EE. UU. por razones específicas.

Comprender las razones detrás de estas deportaciones a terceros países es fundamental para entender la política migratoria de Estados Unidos y su impacto en quienes buscan ingresar al país.

¿Por qué los inmigrantes son deportados a un país distinto al suyo, según la Patrulla Fronteriza?

Según información de Univision, en un reciente encuentro con la prensa cerca de Nogales, en la frontera entre Arizona y Sonora, agentes de la Patrulla Fronteriza indicaron que la deportación de inmigrantes generalmente se lleva a cabo en un plazo de no más de 72 horas.

El portavoz de la Patrulla Fronteriza, el agente Ortiz, explicó que muchos migrantes temen regresar a sus países de origen; por eso, en realidad son enviados a un país distinto al suyo. "La gente, cuando solicita cualquier beneficio, dice que tiene miedo de regresar a su país. No los estamos regresando a su país; los estamos enviando a otro país que no es el de ellos", aclaró Ortiz.

Asimismo, las autoridades fronterizas alertaron sobre los peligros de cruzar el desierto, donde las altas temperaturas representan un riesgo mortal. Hasta el momento, el médico forense del condado Pima ha registrado 104 muertes de inmigrantes durante este año fiscal debido a las condiciones extremas del desierto.