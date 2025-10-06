Atención. Recientemente, la Administración del Seguro Social (SSA) ha sorprendido al emitir una advertencia a los beneficiarios de pensiones por discapacidad, indicando que los pagos mensuales en EE. UU. podrían ser suspendidos si no se cumplen ciertos requisitos.

Y es que, según las últimas medidas que compartió el organismo federal estadounidense, es fundamental que los beneficiarios mantengan su información personal actualizada y sigan todas las normativas establecidas por la SSA para prevenir la interrupción o cancelación de sus prestaciones en el país americano. AQUÍ más información y qué se debe tomar en cuenta ahora.

En EE. UU. no va más la pensión por discapacidad y este grupo será afectado

'El Cronista', tras la confirmación de la SSA, reveló que, una de las causas por las que una persona puede perder su pensión por discapacidad, a partir de ahora, son los errores en la declaración de datos personales. Por ello, es importante que la información brindada sea precisa y actualizada, ya que cualquier inconsistencia puede llevar a cancelaciones temporales de los pagos sin ningún aviso.

En EE. UU. confirman el fin de la pensión por discapacidad y este grupo será afectado.

Asimismo, hace poco el Gobierno no dudó en confirmar que aquellos beneficiarios que no mantengan su información al día serán dados de baja. Además, los que presenten cambios en el domicilio, estado civil o situación laboral y que no se reflejen en la SSA pueden ocasionar retrasos en los pagos o incluso la suspensión total de los mismos.

Ante esta sorpresiva situación, se aconseja a los beneficiarios revisar periódicamente el portal oficial de la SSA para asegurar que todos sus datos estén correctos y evitar inconvenientes. A considerar esta valiosa información.

¿Cómo no salir perjudicado y evitar la suspensión de los haberes en EE. UU.?

Por otro lado, te revelamos que existen diversas estrategias para evitar que se suspendan los beneficios del Seguro Social. Una de las más importantes es mantener actualizada la información personal en el portal oficial.

Si bien, hace unas horas se confirmó que la pensión por discapacidad podría ser cancelada en ciertas circunstancias, es importante notificar a la entidad sobre alguna modificación en los ingresos del beneficiario. Asimismo, todos los beneficiarios tendrán que reportar sus ganancias para prevenir reducciones sorpresivas o sanciones. Se aconseja también regularizar los datos de residencia y responder a cualquier solicitud de verificación.