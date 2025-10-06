ChatGPT identifica 44 profesiones en Estados Unidos en RIESGO por la inteligencia artificial

El avance de la inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa y se convirtió en una realidad que impacta directamente en el mercado laboral estadounidense. Un informe reciente de OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, identifica 44 profesiones en Estados Unidos con alto riesgo de ser reemplazadas por sistemas de IA avanzados.

PUEDES VER: Donald Trump confirma ataque de Estados Unidos a embarcación narco cerca de la costa venezolana

Sectores como el comercio minorista y mayorista presentan tasas de reemplazo superiores al 50%, y los empleados de mostrador son superados por la IA en un 81% de las tareas evaluadas. Este panorama genera preocupación sobre el futuro del empleo y la seguridad laboral en diversas industrias.

ChatGPT y la inteligencia artificial avanzan en el mercado laboral de EE.UU.

Metodología del estudio y desempeño de la IA

Publicado el 6 de octubre de 2025, el estudio utilizó una metodología de comparación ciega llamada GDPval. Investigadores de OpenAI evaluaron modelos de IA frente a profesionales humanos en tareas de nueve sectores clave en Estados Unidos. Expertos analizaron los resultados sin saber si correspondían a humanos o máquinas, seleccionando la opción más precisa.

Entre los modelos, Claude Opus 4.1 de Anthropic superó a los humanos en 47,6% de las tareas, mientras que GPT5-high de OpenAI alcanzó 38,8%, reflejando el rápido avance de la IA hacia el nivel de los expertos.

Sectores más afectados

El impacto varía según la industria:

Comercio minorista: IA supera a humanos en 56% de las tareas.

Comercio mayorista: 53%.

Sector público (cumplimiento y servicios sociales): 52%.

En contraste, el sector de información directores, productores y periodistas muestra mayor resistencia, con un máximo de 39% de reemplazo por IA.

Profesiones más vulnerables

Dentro de las 44 ocupaciones más expuestas:

Empleados de mostrador: 81%

Gerentes de ventas: 79%

Encargados de envíos y recepción: 76%

Editores: 75%

Detectives privados e investigadores: 70%

Incluso roles tradicionalmente humanos, como detectives o investigadores privados, muestran vulnerabilidad, subrayando el alcance del impacto de la IA en Estados Unidos.

Ejemplos de tareas automatizadas

El informe detalla tareas donde la IA supera al humano:

Enfermeras: evaluar imágenes de lesiones y redactar informes.

Ingenieros de manufactura: crear modelos 3D de piezas.

Sin embargo, OpenAI aclara que estas evaluaciones se centran en tareas específicas y no reflejan la complejidad completa de cada profesión.

Listado completo de las 44 profesiones en riesgo

El informe detalla los porcentajes de reemplazo por IA según el estudio GDPval 2025:

Empleados de mostrador: 81%

Gerentes de ventas: 79%

Empleados de envíos, recepción e inventario: 76%

Editores: 75%

Desarrolladores de software: 70%

Detectives e investigadores privados: 70%

Responsables de cumplimiento normativo: 69%

Supervisores de ventas no minoristas: 69%

Representantes de ventas mayoristas y manufactureras: 68%

Gerentes generales de operaciones: 67%

OpenAI enfatiza que el estudio no predice la pérdida inminente de empleos. La finalidad es mostrar el potencial de la IA como apoyo para mejorar productividad y calidad laboral. La colaboración entre humanos y máquinas se perfila como la clave para transformar el futuro del trabajo en Estados Unidos.