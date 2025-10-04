Alerta en Estados Unidos: Trabajadores de la construcción adoptan medida INÉDITA por redadas migratorias

En Washington DC, trabajadores de plataformas de reparto han iniciado acciones inesperadas para protegerse frente a la creciente ola de redadas migratorias. Lo que parecía un hecho aislado ha escalado a un movimiento colectivo, generando debates sobre derechos laborales y la seguridad de inmigrantes en Estados Unidos.

La iniciativa busca reducir el riesgo de detenciones y mantener la estabilidad laboral de quienes dependen de este sector para sobrevivir. Las medidas varían desde cambios de transporte hasta la renuncia temporal a los empleos, alterando significativamente la dinámica en los vecindarios más afectados.

Cómo los repartidores evitan ser detectados por ICE

Con el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, empleados inmigrantes han buscado formas de evitar enfrentarse a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Algunas estrategias adoptadas incluyen:

Sustituir motocicletas por bicicletas para reducir infracciones de tránsito.

Evitar rutas de alto riesgo donde puedan ser identificados por las autoridades.

Algunos trabajadores han optado por abandonar temporalmente sus empleos para reducir exposición.

Estas tácticas reflejan la tensión constante que enfrentan los inmigrantes en sectores vulnerables, donde cualquier error puede derivar en sanciones legales o pérdida de permisos laborales.

Recomendaciones de seguridad ante redadas migratorias

Organizaciones defensoras de inmigrantes recomiendan a quienes se encuentran en situación irregular:

No abrir la puerta de la casa durante una redada; comunicarse con los agentes desde ventanas o rendijas.

Solicitar que los oficiales muestren una orden judicial válida emitida por un juez.

Evitar firmar documentos o responder preguntas sin la presencia de un abogado.

Conocer los derechos legales y considerar la obtención de una tarjeta roja para protección adicional.

Tener un plan de emergencia para situaciones críticas.

Estas medidas buscan proteger a los inmigrantes y minimizar riesgos mientras las autoridades llevan a cabo operativos. Los expertos subrayan que la preparación y el conocimiento de los derechos son clave para reducir vulnerabilidades en este contexto.