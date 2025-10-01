0
EN DIRECTO
Barcelona vs PSG por la Champions League
EN VIVO
Universitario vs Alianza Atlético por la Liga 1

Alerta laboral en EE. UU.: Gobierno confirma suspensión masiva de empleados y pone en riesgo sus puestos

El cierre federal afectará a más de 750,000 empleados, suspendiendo su trabajo y salario hasta que se apruebe el presupuesto.

Dara Rojas
Suspensión temporal de empleados federales por cierre del Gobierno
Suspensión temporal de empleados federales por cierre del Gobierno | Composición: Líbero/ Dara Rojas
COMPARTIR

El Gobierno de Estados Unidos inició este miércoles un cierre federal, marcando el primer "shutdown" desde 2019. La medida provocará la suspensión temporal de miles de trabajadores considerados "no esenciales", generando incertidumbre sobre su salario y el funcionamiento de agencias clave.

Cuentas Trump permitirán ahorrar hasta 45.000 dólares

PUEDES VER: Estados Unidos repartirá esta fortuna a familias con un nuevo plan de cuentas bancarias

Empleos en Estados Unidos

Agencias esenciales operan sin pago hasta que termine el "shutdown"

Agencias más afectadas y porcentaje de suspensiones

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, aproximadamente 750,000 empleados se verán impactados. Las agencias con mayores suspensiones son:

  • Agencia de Protección Ambiental: 89% de empleados suspendidos
  • Departamento de Educación: 87%
  • Departamento de Comercio: 81%
  • Departamento de Trabajo: 76%
  • Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano: 71%

Estas suspensiones implican que los empleados no recibirán pago mientras dure el cierre, aunque retomarán sus puestos y cobrarán el salario retroactivo al finalizarlo, según la legislación vigente desde 2019.

¿Qué implica para los trabajadores y el país?

Los empleados esenciales, como personal del FBI, TSA y militares activos, seguirán cumpliendo funciones críticas, pero sus pagos también se retendrán temporalmente. La duración del cierre dependerá de la negociación presupuestaria en el Congreso.

El presidente Donald Trump aseguró que este tipo de cierre puede servir como mecanismo para implementar recortes federales. La situación mantiene en alerta a millones de trabajadores y a la ciudadanía, pues afecta servicios públicos y operaciones de agencias estratégicas.

Lo más visto

  1. La mejor noticia | Por primera vez en años, EE. UU. aceptará nuevas solicitudes de DACA: ¿quiénes pueden aplicar?

  2. Fin del TPS perjudica a inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, estos son los cuatro países que no podrán recuperar el estatus

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano