Alerta laboral en EE. UU.: Gobierno confirma suspensión masiva de empleados y pone en riesgo sus puestos
El cierre federal afectará a más de 750,000 empleados, suspendiendo su trabajo y salario hasta que se apruebe el presupuesto.
El Gobierno de Estados Unidos inició este miércoles un cierre federal, marcando el primer "shutdown" desde 2019. La medida provocará la suspensión temporal de miles de trabajadores considerados "no esenciales", generando incertidumbre sobre su salario y el funcionamiento de agencias clave.
Agencias esenciales operan sin pago hasta que termine el "shutdown"
Agencias más afectadas y porcentaje de suspensiones
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, aproximadamente 750,000 empleados se verán impactados. Las agencias con mayores suspensiones son:
- Agencia de Protección Ambiental: 89% de empleados suspendidos
- Departamento de Educación: 87%
- Departamento de Comercio: 81%
- Departamento de Trabajo: 76%
- Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano: 71%
Estas suspensiones implican que los empleados no recibirán pago mientras dure el cierre, aunque retomarán sus puestos y cobrarán el salario retroactivo al finalizarlo, según la legislación vigente desde 2019.
¿Qué implica para los trabajadores y el país?
Los empleados esenciales, como personal del FBI, TSA y militares activos, seguirán cumpliendo funciones críticas, pero sus pagos también se retendrán temporalmente. La duración del cierre dependerá de la negociación presupuestaria en el Congreso.
El presidente Donald Trump aseguró que este tipo de cierre puede servir como mecanismo para implementar recortes federales. La situación mantiene en alerta a millones de trabajadores y a la ciudadanía, pues afecta servicios públicos y operaciones de agencias estratégicas.
