EE. UU. en riesgo de cierre: esto ocurrirá con visas y pasaportes a partir del 1 de octubre
La falta de presupuesto podría cerrar agencias federales. Descubre cómo afectaría el procesamiento de visas y pasaportes en Estados Unidos.
Desde el 1 de octubre, el Congreso de Estados Unidos aún no ha aprobado el presupuesto del nuevo año fiscal, lo que genera temor de un cierre parcial del Gobierno. Esta situación pone en alerta a ciudadanos y extranjeros por el procesamiento de visas y pasaportes, servicios esenciales para entrar y salir del país.
Incertidumbre sobre visas y pasaportes
Republicanos y demócratas no han alcanzado un acuerdo sobre los fondos necesarios, lo que podría afectar temporalmente el funcionamiento de agencias federales. Sin embargo, el procesamiento de visas y pasaportes no se vería afectado de manera inmediata, ya que estas operaciones se financian principalmente con las tasas que pagan los solicitantes. Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigrantes, solo en caso de agotarse estos fondos, los consulados limitarían sus funciones a emergencias y visas diplomáticas.
Control migratorio en EE. UU.
¿Cómo se financian estos servicios?
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y las oficinas de pasaportes dependen de los pagos de los usuarios para operar. Programas como E-Verify o visas para trabajadores religiosos, que sí requieren fondos federales, podrían detenerse temporalmente. Esto significa que la mayoría de los trámites regulares de visas y pasaportes seguirán activos, salvo que los ingresos por tarifas no sean suficientes en algún consulado, lo que limitaría la atención a casos urgentes.
