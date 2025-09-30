Crisis en EE. UU.: choque político entre Trump y demócratas amenaza con cierre del gobierno

El escenario político en Estados Unidos vuelve a encender las alarmas. El Senado rechazó un proyecto clave de ley de financiación, profundizando el enfrentamiento entre el expresidente Donald Trump y los legisladores demócratas, y dejando al país al borde de un nuevo cierre del gobierno.

Con la votación trabada y las negociaciones estancadas, la administración federal se ve obligada a prepararse para suspender servicios y operaciones. Cientos de miles de empleados podrían ser afectados si no se llega a un acuerdo antes de la fecha límite.

Demócratas bloquean ley y se intensifica el pulso político en Washington

La propuesta de financiación federal fue rechazada en el Senado con 55 votos a favor y 45 en contra, sin alcanzar los 60 necesarios para su aprobación. El partido Demócrata, liderado por Chuck Schumer, cumplió su advertencia de no apoyar el proyecto si no se incluían medidas relacionadas con la atención médica, una de sus principales prioridades.

El Congreso de EE. UU. enfrenta una nueva crisis por falta de acuerdo presupuestal.

Mientras tanto, los republicanos, con mayoría en la Cámara Alta, insisten en que se trata de una legislación “limpia” y que no debería estar sujeta a cambios. La Casa Blanca respondió que las agencias ya deben activar sus planes para un cierre del gobierno ordenado.

Trump lanza advertencias mientras se agudiza el conflicto

Desde Nueva York, Donald Trump no dudó en escalar la confrontación política. El mandatario advirtió que un eventual cierre podría traer despidos masivos y la suspensión de programas clave. "Vamos a recortar cosas que les gustan", dijo, en clara referencia a las políticas promovidas por los demócratas.

Trump advierte consecuencias si no se aprueba la ley de financiación federal.

La tensión crece en Washington mientras ambas partes se culpan mutuamente. Para los demócratas, Trump y su partido intentan imponer su agenda por la fuerza; para los republicanos, se trata de una maniobra política que pone en riesgo el funcionamiento del país.