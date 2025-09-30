- Hoy:
¡Atención! Trump envía submarinos nucleares a Rusia y advierte: "Estamos mucho más adelantados"
Trump reveló que envió submarinos nucleares cerca de Rusia por amenazas recientes y aseguró que Estados Unidos está muy adelantado en tecnología militar.
El presidente Donald Trump sorprendió al revelar que ordenó el despliegue de submarinos nucleares cerca del territorio ruso, como respuesta a una reciente amenaza percibida por Moscú. Durante una reunión con altos mandos militares en Quantico, Virginia, Trump destacó la superioridad tecnológica que mantiene Estados Unidos frente a Rusia y China en materia nuclear.
En sus palabras, el mandatario afirmó que "estamos mucho más adelantados" en tecnología militar y nuclear, subrayando la ventaja que EE.UU. posee respecto a sus principales rivales. Este anuncio generó gran preocupación internacional, ya que Trump aseguró que estas naves son "totalmente indetectables" y representan la máxima expresión del poderío bélico estadounidense.
Trump y el despliegue estratégico de submarinos nucleares
Durante su intervención, el presidente Trump explicó que envió "un submarino o dos" cerca de las costas rusas como medida preventiva ante las recientes amenazas recibidas. Destacó que estos submarinos nucleares constituyen el arma más letal jamás creada y que su tecnología avanzada los hace prácticamente invisibles para cualquier sistema de detección.
Trump despliega submarinos nucleares en la costa de Rusia.
Además, Trump afirmó que Estados Unidos mantiene una ventaja tecnológica de al menos 25 años respecto a sus principales competidores, Rusia y China. Aunque estos países están haciendo avances rápidos, aún no igualan el nivel estadounidense en poder nuclear y capacidad militar.
Reunión en Quantico y la renovación del espíritu militar estadounidense
La revelación se produjo en una reunión histórica convocada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que reunió a generales y altos mandos en la base del Cuerpo de Infantería de Marina en Quantico, Virginia. Este encuentro surge en medio de inquietudes sobre posibles cambios y reformas dentro del Pentágono.
El secretario de Guerra convocó a una reunión para fortalecer las fuerzas armadas.
En la junta, se subrayó la importancia de modernizar y fortalecer las fuerzas armadas, poniendo énfasis en nuevos estándares físicos y de liderazgo para garantizar la efectividad de los soldados. Trump aprovechó para resaltar los avances en armas nucleares y la necesidad de mantener la supremacía militar frente a Rusia y China.
