"Estamos luchando, pero no se puede": la historia de María, migrante salvadoreña golpeada por las redadas en EE. UU.

María Manzano, una migrante salvadoreña que llegó a Estados Unidos hace más de 30 años, hoy enfrenta una realidad devastadora. Su tienda de comida en Los Ángeles, que alguna vez fue próspera, ahora lucha por sobrevivir debido al miedo generado por las redadas migratorias en EE. UU. y las políticas restrictivas que afectan a miles de familias como la suya.

Aunque María es residente legal, el temor a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha provocado que sus clientes dejen de acudir, impactando directamente su economía y su futuro. Su historia refleja el drama que viven muchos negocios de migrantes en EE. UU. en un contexto de incertidumbre y desconfianza.

El impacto económico de las redadas migratorias

Las redadas migratorias impulsadas por la administración Trump han tenido un efecto devastador en la comunidad latina de Estados Unidos. Para María y muchos otros, la presencia constante de agentes del ICE genera miedo que se traduce en menos clientes y, por ende, menos ingresos. "Estamos luchando, pero no se puede" confiesa al ver cómo el negocio que construyó con tanto esfuerzo se desvanece poco a poco.

Locales vacíos por miedo a las redadas.

Este fenómeno no solo afecta a los migrantes indocumentados, sino también a aquellos con estatus legal, quienes viven bajo la sombra de la incertidumbre. En el caso de María, el negocio que sostuvo durante décadas hoy apenas puede cubrir sus gastos, lo que refleja una crisis económica más amplia que golpea a los negocios de migrantes en EE. UU. y sus familias.

Consecuencias psicológicas y sociales del miedo a deportación

El miedo a ser detenido o a que un familiar sea separado por las autoridades tiene un fuerte impacto emocional. Especialistas en inmigración y psicología destacan que estas políticas generan un clima de acoso constante para las comunidades latinas, afectando la salud mental de quienes viven con temor.

El miedo por las redadas tiene fuerte impacto emocional.

Para María y más migrantes, esta situación limita sus actividades diarias, desde salir a la calle hasta interactuar en su propia comunidad. La presión y el estrés afectan también a los niños y jóvenes, que sufren las consecuencias en su desarrollo y en el ámbito educativo, aumentando el ausentismo escolar y el trauma familiar.

Un futuro incierto para las comunidades latinas en EE. UU.

Aunque María es residente legal, la crisis generada por las redadas migratorias le ha cerrado muchas puertas. A sus 70 años, siente que su sueño de estabilidad se desvanece, y teme tener que cerrar la tienda que ha sido el sustento de su familia.

Comunidad migrante vive bajo amenaza constante por redadas.

La historia de María es un reflejo de una problemática mayor que afecta a miles de migrantes en Estados Unidos, quienes enfrentan un escenario de miedo, pobreza y vulnerabilidad. Las políticas migratorias restrictivas no solo impactan la economía, sino también el tejido social de las comunidades latinas en todo el país.