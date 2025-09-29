Todo listo para el cambio de hora en California | Esta es la fecha exacta para ajustar tu reloj antes de que termine 2025

California se prepara para el cambio de hora de otoño, una tradición que marca el fin del horario de verano (Daylight Saving Time). Si te preguntas cuándo ajustar tu reloj, aquí encontrarás toda la información necesaria, incluida la fecha exacta en que los californianos y el resto de Estados Unidos deberán retrasar una hora sus relojes antes de que termine 2025.

¿Cuándo va a ser el cambio de hora en California?

El cambio de hora en California para 2025 ocurrirá el domingo 2 de noviembre a las 2:00 a. m., cuando los relojes deberán atrasarse una hora. Este ajuste marca el fin del horario de verano (Daylight Saving Time) y el inicio del horario estándar o de invierno en gran parte de Estados Unidos.

¿Cuándo se atrasa el reloj en EE. UU.?

El horario de verano en Estados Unidos comenzó el 9 de marzo de 2025 y terminará el primer domingo de noviembre, cuando los californianos, al igual que la mayoría de los estadounidenses, deberán retrasar sus relojes una hora. Este será el segundo cambio de hora del año en California y permanecerá vigente hasta el 8 de marzo de 2026.

Los relojes digitales se actualizan solos; los analógicos, manualmente.

¿California eliminó el horario de verano?

En 2018, los votantes de California aprobaron la Proposición 7, que permitía a la legislatura estatal modificar el horario de verano e incluso establecerlo de forma permanente. Sin embargo, cualquier cambio requiere la aprobación del Congreso de EE.UU., ya que la ley federal de 1966 establece que los estados no pueden permanecer en horario de verano de manera permanente, aunque sí pueden optar por el estándar (como Hawái y gran parte de Arizona).

En 2024, el senador Roger Niello y legisladores de Oregon y Washington presentaron la ley SB 1413 para mantener el horario estándar, pero hasta ahora no se ha logrado consenso. La discusión sobre un horario fijo sigue abierta en California.

Estados que no participan en el cambio de hora en USA

Algunos territorios y estados de EE.UU. no adoptan el horario de verano, gracias a las regulaciones del Departamento de Transporte (DOT). Entre ellos se encuentran:

Hawái

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

Gran parte de Arizona

A pesar de los intentos de California y otros estados por mantener una hora fija durante todo el año, la ley federal sigue siendo el principal obstáculo.