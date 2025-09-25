Aviso importante: pese a las altas temperaturas de los últimos días puedan dar la impresión de que el verano persiste en todo Estados Unidos, el otoño ya empezó y con él se aproxima el fin del horario de verano en todo el país americano.

Este cambio horario marcará el inicio de días más cortos y noches más largas. ¿Qué sucederá en Texas? ¿Cómo se puede ajustar el reloj en dicho estado? AQUÍ todos los detalles.

Cambio de horario en Texas: fecha, hora y todo lo que debes saber para ajustar el reloj

'El Cronista' y otros medios internacionales compartieron más información sobre el cambio de horario en EE. UU., un fenómeno que suele generar cierta confusión entre sus habitantes. Este evento previsto para el próximo domingo 2 de noviembre de 2025. En esta fecha oficial, a las 2 a.m., los relojes se atrasarán una hora, lo que permitirá disfrutar de una hora adicional de descanso, previo a la llegada del invierno.

Con el equinoccio de otoño, que se llevó a cabo el 22 de septiembre, este ajuste toma una relevancia estacional considerable para muchos. Por otro lado, pese a las discusiones y propuestas para establecer de manera permanente el horario de verano, el tradicional patrón de "adelantar en primavera, retroceder en otoño" continúa vigente.

Es bueno mencionar que el horario de verano había empezado el 9 de marzo de 2025, cuando a las 2:00 a.m. los relojes se adelantaron una hora, resultando en más luz durante las tardes y menos en las mañanas. En esa línea, ahora, el fin del horario de verano en Texas se producirá el 2 de noviembre, marcando el regreso al horario estándar, que ofrece más luz matutina y menos horas en las tardes.

¿Qué más se sabe sobre el cambio de horario en Texas?

En tanto, vale resaltar que, en aquella fecha de se tendrá que ajustar todos los relojes de los ciudadanos estadounidenses por tiempo de atraso de una hora.

El ajuste de horario también se aplica de manera uniforme en casi todo el estado de Texas, salvo en algunas áreas del extremo oeste, como El Paso, donde se realiza de acuerdo con el horario local.