Este lunes 22 de septiembre, se llevará a cabo el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, un evento que señala el inicio de una nueva estación en Estados Unidos. Este fenómeno pone fin al verano y da paso a días más cortos y temperaturas en descenso. Conoce aquí la hora y más detalles sobre el momento preciso en que ocurrirá el equinoccio variará según la ubicación geográfica.

Otoño 2025 en EE. UU.: la fecha exacta y hora en la que empieza

Según información proporcionada por The Old Farmer’s Almanac, el equinoccio de otoño ocurrirá a las 2:19 p. m. ET, del 22 de septiembre 2025. Al respecto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha expresado que este fenómeno marca el instante preciso en que el centro del Sol cruza el plano del ecuador terrestre.

Otoño 2025 en EE. UU.: la fecha exacta en la que empieza el cambio de horario.

Tras el equinoccio, el Sol se desplazará hacia el sur hasta alcanzar el solsticio de diciembre, momento en el que comenzará su trayecto de regreso hacia el norte. Es importante saber que, este año, la temporada de otoño se extenderá por 89 días, concluyendo el 21 de diciembre, cuando se dará inicio al invierno.

En tanto, es bueno añadir que, en la nación de Trump, el cambio de hora se realiza en dos ocasiones anualmente: al inicio y al final del horario de verano, conocido en inglés como Daylight Saving Time. No obstante, este periodo no coincide con la duración del verano, lo que significa que al llegar el otoño no se efectúa un ajuste horario.

El horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre, momento en el cual se regresa al horario estándar. En este año, el ajuste se llevó a cabo el 9 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantaron una hora. Por su parte, el final del horario de verano se producirá el 2 de noviembre, cuando los relojes se atrasarán una hora.

Zonas horarias de Estados Unidos para el cambio de estación

Hora del Este: 14.20 hs.

14.20 hs. Hora Central: 13:20 hs.

13:20 hs. Hora del Atlántico: 14: 20 hs.

14: 20 hs. Hora de la Montaña : 12:20 hs.

: 12:20 hs. Hora del Pacífico: 11:20 hs.

11:20 hs. Alaska : 10: 20 hs.

: 10: 20 hs. Hawái: 08:20 hs.

08:20 hs. Samoa Americana: 07:20 hs.

¿Qué es el equinoccio?

El equinoccio es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol se sitúa de manera directa sobre la línea ecuatorial. Este alineamiento dura casi igual de día y noche, con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad.