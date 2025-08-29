Cuándo cambia la hora en USA 2025: Este día sin falta se atrasan los relojes en Nueva York

El otoño marca un cambio importante en la rutina de millones en Estados Unidos. ¿Quieres saber cuándo cambia la hora en USA en 2025? Este dato es clave, especialmente para quienes viven en la costa este, como Nueva York, donde la alta población hace que el ajuste del reloj impacte tanto en la vida diaria como en la economía local.

¿Cuándo cambia al horario de invierno en EE. UU. en 2025?

En Estados Unidos, el horario estándar o de invierno iniciará el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2.00 a. m. En ese momento, los relojes se retrasarán una hora, lo que permitirá recuperar la hora de sueño perdida en marzo y que los días comiencen a amanecer un poco más tarde.

La mayoría de los dispositivos digitales, como teléfonos y computadoras, ajustan la hora automáticamente sin que tengas que preocuparte.

El cambio al horario estándar, conocido como "horario de invierno", en Nueva York se producirá el domingo 2 de noviembre de 2025. A las 2.00 a. m. de esa fecha, los relojes se atrasarán una hora, pasando a ser la 1.00 a. m.

¿Cuándo se cambia la hora en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el reloj se ajusta dos veces al año:

El horario se adelanta al iniciar el horario de verano el segundo domingo de marzo, que en 2025 fue el 9 de marzo.

el primer domingo de noviembre, que en 2025 será el 2 de noviembre.

¿Qué estados eliminarán el horario de verano en 2025?

En los últimos años, el Congreso ha considerado eliminar el cambio de horario y mantener el horario de verano todo el año. Aunque todavía no se ha aprobado una ley federal que lo establezca, varios estados han mostrado interés en implementar esta medida de manera permanente. Actualmente, los únicos estados y territorios en Estados Unidos que no ajustan sus relojes con el cambio de hora son: