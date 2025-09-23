- Hoy:
Cambio de horario en California 2025: FECHA exacta, HORA oficial y cómo ajustar el reloj correctamente
El cambio de hora en California está cada vez más cerca: conoce AQUÍ la fecha, la hora y en qué estados de EE. UU. no se aplica.
Atención, ciudadanos y residentes en California 2025: el cambio de hora en este estado está próximo a llegar y todos se preparan para poder realizar, como cada año, el ajuste a sus relojes.
Es importante resaltar que, este evento, marca el fin del horario de verano en el país americano, una tradición que, de manera anual, ocasiona diversas dudas sobre la fecha exacta, la hora oficial y más. En esta nota de Líbero, te contamos todos los detalles.
Cambio de horario en California 2025: fecha, hora y cómo ajustar el reloj
Este 2025, el fin del horario de verano se llevará a cabo en el mes de noviembre, fecha en la que los relojes sufrirán un atraso de una hora para poder continuar con el horario estándar.
Cabe precisar que, este ajuste, hará posible que las personas disfruten más de sus mañanas y la iluminación. No obstante, perjudica las tardes, pues serán mucho más cortas, siendo un notable cambio para los californianos y sus rutinas diarias.
Este es el cambio de horario en California 2025: fecha, hora y cómo ajustar el reloj.
Ahora, es bueno conocer que, según la normativa en EE. UU., el Daylight Saving Time (DST) empezó el segundo domingo de marzo y finalizaría el primer domingo de noviembre. Sin embargo, este año, el próximo ajuste se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre, en el horario de las 2:00 a.m., hora en que los relojes deberán atrasarse a la 1:00 a.m.
Con todo ello, se retomará el horario estándar, el cual seguirá vigente hasta el próximo marzo del 2026.
¿Qué estados no realizan el cambio de horario en EE. UU.?
Por otro lado, te revelamos cuáles son los estados que no comparten este cambio de ajuste en la nación de Donald Trump. En estos estados no se ajustan los relojes: Hawái, Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes y gran parte de Arizona.
En este último estado, la Nación Navajo sí sigue con el horario de verano. El resto también mantiene el horario con relación a la normativa que se maneja en EE. UU.
