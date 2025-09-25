Guerra política: ICE arremete contra el gobernador Gavin Newsom por nueva ley de protección migratoria

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una controvertida ley de protección migratoria que prohíbe a los agentes del orden encubrir su identidad durante operativos. Conocida como la “Ley No a la Policía Secreta”, la normativa busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las intervenciones realizadas por cuerpos de seguridad, incluyendo aquellas coordinadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La medida fue duramente criticada por ICE, que asegura que exponer la identidad de sus funcionarios representa una amenaza directa contra sus vidas y las de sus familias. Según la agencia federal, esta ley llega en un contexto de creciente violencia contra sus agentes, quienes ya enfrentan un aumento del 1.000 % en agresiones, incluyendo ataques con vehículos, amenazas y campañas de doxing en línea. Además, advierten que la norma facilita que grupos como MS-13 y el Tren de Aragua identifiquen e intimiden a funcionarios que operan en el territorio.

ICE acusa a California de poner en peligro a sus agentes

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como la subsecretaria Tricia McLaughlin, aseguraron que la nueva ley de Gavin Newsom “despoja a las fuerzas del orden de protecciones esenciales en un momento de creciente hostilidad”. Desde ICE señalan que, si bien sus agentes operan con chalecos identificables y vehículos oficiales, la posibilidad de cubrir sus rostros es fundamental para proteger sus vidas fuera del horario laboral y evitar represalias en sus comunidades.

ICE arremete contra el gobernador Gavin Newson por firmar una ley de protección migratoria.

La agencia también presentó una lista de arrestos recientes en California, en la que destacan inmigrantes con antecedentes por homicidio, abuso sexual o vínculos con pandillas. Para ICE, exponer a sus agentes frente a este tipo de perfiles representa un riesgo inaceptable, más aún en zonas con fuerte presencia de crimen organizado transnacional.

Newsom defiende la ley como un paso hacia la transparencia

El equipo del gobernador Gavin Newsom defendió la ley de protección migratoria argumentando que se trata de una medida necesaria para limitar los abusos en operativos y reforzar la rendición de cuentas. En particular, apuntan a casos anteriores donde se denunciaron violaciones a los derechos civiles por parte de fuerzas de seguridad actuando sin identificación visible.

Gavin Newsom defendió la ley de protección migratoria para limitar los abusos operativos.

Desde el gobierno estatal insisten en que la transparencia no está reñida con la seguridad, y que las agencias pueden actuar de forma efectiva sin recurrir a operativos encubiertos que vulneren derechos fundamentales. La polémica, sin embargo, marca un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre California y el gobierno federal en materia migratoria.