Poderoso empresario haitiano es detenido por agentes del ICE en Estados Unidos

Dimitri Vorbe, considerado uno de los empresarios más influyentes y acaudalados de Haití, fue detenido por agentes federales de inmigración en territorio estadounidense. De acuerdo con registros oficiales, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento Krome North ubicado en Miami.

Cabe resaltar que esta detención se produce dos meses después de que las autoridades estadounidenses arrestaran en Florida a Réginald Boulos, médico y exaspirante presidencial haitiano, acusado de colaborar con bandas violentas que el Gobierno de Estados Unidos ha catalogado como grupos terroristas.

¿Quién es Dimitri Vorbe?

Dimitri Vorbe y su familia son propietarios de Société d'Énergie S.A., una empresa privada de energía que llegó a ser una de las principales proveedoras de electricidad para la compañía estatal de Haití. Además, se destacaron por obtener importantes contratos gubernamentales para la construcción de carreteras y otras infraestructuras durante el mandato del expresidente René Préval.

No obstante, en 2020, tras el asesinato del exmandatario Jovenel Moïse, la administración haitiana confiscó la empresa eléctrica de Vorbe en medio de acusaciones de corrupción en su contra. A raíz de estos hechos, Jake Johnston, director de investigación internacional del Centro de Investigación Económica y Política en Washington, comentó que la reputación de Vorbe en Haití se ha deteriorado considerablemente.

ICE detiene a Dimitri Vorbe por actos de violencia

Según un comunicado reciente de la Embajada de Estados Unidos en Haití, la detención del empresario haitiano en Miami se produjo por su presunta implicación en actos de violencia y apoyo a pandillas, contribuyendo así a la desestabilización del país.

En un mensaje publicado en X, la embajada señaló que la permanencia de Vorbe en territorio estadounidense representaría "graves consecuencias adversas" para la política exterior de Estados Unidos, lo que fundamentó la decisión de ordenar su deportación.