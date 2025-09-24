Cuál es la nueva ley de Gavin Newsom que ocasiona un cambio radical en las redadas de ICE en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha firmado una ley que transforma de manera significativa el modo en que operan los agentes federales, incluidos los de ICE, durante sus operativos en el Estado Dorado. Esta normativa, conocida como Senate Bill 627 (SB 627), prohíbe el uso de máscaras o cualquier tipo de cobertura facial que impida la identificación de los oficiales mientras cumplen con sus funciones.

La medida surge tras varias quejas de residentes que denunciaron la presencia de agentes de ICE enmascarados en escuelas, hospitales y comunidades residenciales.

¿Qué establece la ley SB 627 de Gavin Newsom y cuáles son sus objetivos principales?

La SB 627, promovida por el senador Scott Wiener y apoyada mayoritariamente por demócratas, busca aumentar la transparencia en las acciones policiales y federales, asegurando que los inmigrantes puedan identificar claramente a los agentes que los detienen o interroguen. Entre los aspectos clave de esta ley se encuentran:

Prohibición estricta para que agentes locales, estatales y federales utilicen coberturas faciales opacas que impidan su reconocimiento durante operativos.

Las agencias de seguridad en California deben publicar una política oficial sobre el uso de coberturas faciales antes del 1 de julio de 2026.

Excepciones limitadas: se permiten mascarillas solo en operaciones encubiertas autorizadas, situaciones tácticas que requieran protección física, uso médico de mascarillas N95, condiciones ambientales extremas o en unidades SWAT.

Sanciones para quienes incumplan la norma, que van desde multas hasta cargos por delitos menores.

Derecho a una indemnización mínima de $10,000 para víctimas de abusos cometidos por agentes enmascarados, incluyendo arrestos falsos o detenciones ilegales.

El comunicado oficial de la oficina de Gavin Newsom destacó que la presencia habitual de agentes encapuchados generaba temor en la comunidad y afirmó que Estados Unidos no debería permitir prácticas similares a las de una "policía secreta" que desaparece personas sin dejar rastro.

Newsom aprobó una ley que prohíbe agentes enmascarados.

Reacciones y críticas sobre la nueva ley de Gavin Newsom

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que los agentes federales ya se identifican con chalecos, vehículos y distintivos visibles, y que las máscaras no deberían interpretarse como un intento de ocultar su identidad. Por otro lado, tanto la administración Trump como la actual Secretaría de Seguridad Nacional han calificado esta ley como una política "santuario" que debilita la aplicación de la ley y protege a criminales.

Newsom, sin embargo, adelantó que buscará ajustes en la ley para clarificar las excepciones y evitar que las nuevas reglas dificulten el trabajo de las fuerzas del orden.

¿Qué hacer si un agente de ICE con rostro cubierto llega a una redada en California?

Con la implementación de la SB 627, los californianos deben saber que tienen derechos claros al enfrentarse a agentes con el rostro cubierto: