Importante. Millones de estadounidenses dependen del Seguro Social, un programa que actualmente enfrenta serias dificultades. Y es que, se informó que el fondo fiduciario destinado a este sistema se está agotando cada día más y, de no realizarse modificaciones, podría quedar vacío en la próxima década, perjudicando completamente a sus beneficiarios.

Cabe precisar que la longevidad de la población ha aumentado desde la creación del Seguro Social, lo que implica que el gobierno está emitiendo más cheques que en el pasado. Todo ello, ha generado un desbalance, pues se retira más dinero del sistema del que se ingresa. Al respecto, y como medida de solución, el gobierno ha decidido incrementar la edad de jubilación y anunciar un plan drástico.

Seguridad Social en EE. UU.: aumento de la edad de jubilación y estos son los afectados

'Grada3.com' y otros medios internacionales compartieron el reciente plan que buscará llevar a cabo dentro de poco la administración del presidente Trump en el país americano. Como se sabe, la edad de jubilación plena (FRA) se establece actualmente en 67 años, pero se prevé que este umbral aumente a 68 o 69 años en el futuro.

Este incremento no se aplicará de manera inmediata, sino que se implementará de forma gradual, lo que afectará principalmente a los trabajadores más jóvenes, en especial a aquellos que se encuentran entre los 30 y 40 años. Aunque los beneficiarios pueden optar por la jubilación anticipada a los 62 años, deberán enfrentar penalizaciones más severas debido al aumento de la FRA.

Asimismo, es bueno mencionar que los jubilados actuales no experimentarán una reducción en sus beneficios, ya que las nuevas regulaciones no les afectarán. Aquellos que se acercan a la jubilación podrían notar cambios menores, mientras que las generaciones más jóvenes deberán prepararse para un futuro con una edad de jubilación más elevada.

Es importante añadir que, estas personas puedan empezar a planificar su retiro con anticipación para adaptarse a las nuevas condiciones que se darían dentro de poco en EE. UU.

Preocupación entre los beneficiarios por estos motivos

La preocupación por la capacidad de trabajar más allá de los 60 años es un tema muy preocupante en dicha nación. Aquellos empleados en sectores que requieren un esfuerzo físico considerable, como la construcción, la industria o la atención sanitaria, también se enfrentarían a ciertas dificultades para extender su vida laboral.

En tanto, las personas con problemas de salud, especialmente en grupos de menores ingresos, a menudo no alcanzan a disfrutar de una jubilación prolongada, ya que suelen lidiar con condiciones médicas más severas. Esta situación viene ocasionando un gran impacto entre estos grupos.