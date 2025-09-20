A tomar en cuenta, extranjeros: obtener una licencia de conducir en Texas, EE. UU., se ha convertido en una opción viable en dicho estado, siempre y cuando se cumpla con un requisito fundamental y necesario. Los no ciudadanos que residen en dicho lugar podrán solicitar este documento si demuestran su estatus de residencia legal y cumplen con una serie de condiciones adicionales. AQUÍ más detalles.

Con esta condición clave y en todo septiembre, inmigrantes obtendrán la licencia de conducir

Según información de 'La Nación', otros medios y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), los residentes permanentes legales en dicho estado, así como los refugiados y asilados, cuentan con la posibilidad de solicitar un permiso de conducir, siempre que puedan demostrar su estatus legal en el país americano.

Por su parte, la entidad estadounidense señaló que, al acudir a la oficina de licencias de conducir, un agente revisará el tiempo de permanencia del solicitante con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Asimismo, se informó que, en caso que no se logre verificar la información, se llevará a cabo una verificación adicional.

Con esta condición clave y en septiembre, inmigrantes obtendrán la licencia de conducir en Texas.

Además, la agencia expuso que no se podrá emitir ni una licencia de conducir ni una tarjeta de identificación hasta que el DHS confirme el estatus de presencia legal del solicitante. Y es que, la aprobación se da con éxito si se realiza toda la documentación presentada, con nombre, fecha de nacimiento del peticionario y vigente.

¿Qué otros permisos brinda este estado a los inmigrantes en EE. UU.?

Por otro lado, es importante mencionar que Texas también otorga permisos a visitantes temporales, incluyendo estudiantes extranjeros, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y titulares de ciertos tipos de visa de trabajo, entre otros.

Aquellos permisos se encuentran marcados con la leyenda "Plazo Limitado", lo que resalta que su validez llegará a su fin al expirar el período de presencia legal.

Precios de licencias de conducir en EE. UU.

A continuación, los precios de licencia de conducir (Clase A, B o C) en la nación estadounidense: