En California, una reciente legislación busca modificar las normativas relacionadas con la identificación de los agentes federales en la zona, lo que podría ser beneficioso para los inmigrantes. Y es que, la nueva ley exigiría a los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otras agencias federales llevar una insignia que evidencia su afiliación mientras desempeñan sus funciones.

Cabe resaltar que, según la propia entidad, esta medida tiene como finalidad aumentar la transparencia y la seguridad en las interacciones entre los agentes del orden y los ciudadanos en la nación estadounidense.

Nueva ley en EE. UU. cambiaría la vestimenta de los agentes ICE favoreciendo a inmigrantes

'El Tiempo' y otros medios, informaron todo lo que se sabe sobre el proyecto de ley SB 805, el cual entrará en vigor en enero del 2026. Esta normativa establece que los agentes que no cuenten con un uniforme identificatorio tendrán que portar un distintivo especial que indique su agencia, así como su nombre o número de placa.

Asimismo, se ampliará la definición de "oficial de la ley" para incluir a los agentes federales y resaltar que, el incumplimiento de esta nueva disposición, será considerado un delito menor. También se anunció que se exigirá a todas las fuerzas policiales la creación y difusión de políticas que promuevan la transparencia, incluyendo mecanismos de supervisión comunitaria para abordar aparentes deficiencias futuras.

Un punto importante en esta ley y favorable de alguna manera para los extranjeros, es la limitación interpuesta a los agentes de recuperación de fugitivos bajo fianza, quienes no podrán utilizar su posición para ejercer control migratorio ni compartir información personal con autoridades federales de inmigración, salvo excepciones.

Hasta el momento, el SB 805 ha sido aprobado por ambas cámaras de la Legislatura de California, pero se encuentra en manos del gobernador Gavin Newsom, quien decidirá sobre su promulgación y próximas órdenes.

¿Cuál es el problema principal en California con los agentes de ICE?

Este sorprendente proyecto de ley se encarga de abordar una situación problemática que ha surgido en Estados Unidos, particularmente en la ciudad California.

Y es que, según un informe del diario Los Angeles Times, las redadas por parte de agentes federales que operan con máscaras y vehículos sin identificación, han generado gran preocupación y alarma entre comunidades de inmigrantes frente a las autoridades locales.