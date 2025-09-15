Atención. La obtención de la residencia permanente legal en Estados Unidos se puede obtener a través de diferentes vías. Una de las categorías que más resalta es la de "inmigrantes" especiales, la cual permite que se pueda solicitar la Green card sin necesidad de un parole, aunque deben tomarse en cuenta ciertos requisitos adicionales.

En esta nota de Líbero, te compartimos las últimas actualizaciones para este 2025 y qué podría pasar con los beneficiarios de este programa. Además, te revelamos quiénes son elegibles en este grupo.

Green Card en EE. UU. sin parole: nuevas actualizaciones 2025 para este grupo de inmigrantes

'La Nación' y otros medios internacionales informaron sobre las últimas medidas en EE. UU., donde un menor extranjero que enfrenta situaciones de abuso, abandono o negligencia por parte de un progenitor puede calificar para la categoría de Joven Inmigrante Especial (SIJ), lo que le brinda una vía para la residencia permanente o Green card.

En tanto, es bueno mencionar que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), es la entidad encargada de procesar estas solicitudes. Por ello, hace poco, la agencia anunció ciertos cambios en su política, los cuales entraron en vigor desde junio de este 2025.

Green Card en EE. UU. sin parole: nuevas actualizaciones 2025 para este grupo de inmigrantes.

Según la actualización difundida, a partir del 6 de junio de 2025, Uscis puso fin a la política que otorgaba automáticamente acción diferida a los jóvenes inmigrantes especiales con un Formulario I-360 aprobado, en casos donde no hay visas de inmigrante disponibles.

Ahora, Uscis ha señalado sorpresivos cambios que se deben tomar en cuenta:

Ya no se aceptará nuevas solicitudes de permisos de trabajo (Formulario I-765) para jóvenes con clasificación SIJ que hayan recibido acción diferida únicamente por la falta de visas de inmigrante.

Aquellos que ya cuentan con acción diferida y un permiso de trabajo asociado a su clasificación SIJ podrán mantenerlo hasta su fecha de vencimiento, aunque la agencia se reserva el derecho de revocar esta acción y el permiso en cualquier momento, incluso antes de su expiración.

¿Quiénes pueden calificar en la clasificación SIJ?

Por otro lado, es bueno mencionar que el Manual de Políticas de USCIS ha establecido que, diversos grupos de niños que residen en el país americano, pueden calificar para la clasificación de Especial Juvenil de Inmigrante (SIJ).

Esta clasificación abarca, entre otros, a menores que se encuentran bajo el cuidado de un familiar o cuidador y que han sido víctimas de abuso, negligencia, abandono o maltrato por parte de un progenitor, ya sea antes de su llegada al país o durante su estancia en él.

Asimismo, también ingresan los niños que están bajo la custodia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., específicamente en el Programa de Servicios para Niños No Acompañados.