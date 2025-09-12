Gran noticia para las familias inmigrantes: recientemente, un juez federal emitió una orden al Gobierno de Donald Trump con la finalidad que se restablezca, de manera temporal, una política anterior que permite a los extranjeros, tanto legales como indocumentados, poder acceder a ciertos beneficios federales relacionados a servicios sociales y salud.

Cabe señalar que esta sorpresiva medida sostiene la provisión de atención a los menores en edad preescolar. Con ello, también se evidenció el rechazo a la política actual del republicano. ¿Responderá el presidente de EE. UU. frente a esta actualización?

Juez rechaza política de Trump y no podrá eliminar estos beneficios a niños inmigrantes

Swissinfo.ch y otros medios informaron sobre la decisión que tomó el juez Ricardo Martínez, del Distrito Oeste de Washington en Seattle, en EE. UU., quien suspendió el 11 de septiembre una directiva del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que había sido emitida en julio y que buscaba limitar la participación de familias en diversos programas en función de su estatus migratorio.

Cabe recalcar que HHS, había tomado en cuenta la definición de "beneficio público federal" en una antigua política de 1996, conocida como PRWORA, la cual permitía a los inmigrantes indocumentados acceder a ciertos beneficios de salud federales.

Donald Trump no podrá llevar a cabo su política con los menores inmigrantes.

Al respecto, y durante la vigente administración Trump, había prohibido a los indocumentados acceder a numerosos beneficios estatales y locales, incluyendo Head Start, un programa preescolar financiado con recursos federales para niños menores de cinco años. No obstante, ahora el juez suspendió su política.

"Hoy el tribunal fue claro: el HHS no tiene la autoridad para imponer una restricción basada en la inmigración a las familias de Head Start", afirmó Jennesa Calvo-Friedman, abogada del Proyecto de Derechos de la Mujer de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que representa a los demandantes. La abogada aseguró que ningún niño ni familia debería temer acceder a servicios esenciales en el país.

¿Por qué se llevó a cabo el fallo en contra de Trump y sus políticas?

Por otro lado, es importante saber que el juez Martínez emitió su fallo tras la victoria de una coalición de 21 estados, que logró frenar la puesta en marcha de la nueva política del HHS.

Su orden frente a las decisiones de Trump, marca un hito en la lucha legal contra las últimas y polémicas regulaciones propuestas por la entidad estadounidense.