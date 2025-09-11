CNN reveló la última acción en contra de Trump: La National TPS Alliance, organización que defiende los derechos de los venezolanos del Estatus de Protección Temporal (TPS), denunció que la administración del republicano, inhabilitó el registro para la extensión del programa en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) antes de la fecha límite que tenía establecida.

Trump inhabilita el registro para la extensión del TPS e incumple fecha límite

Jessica Bansal, la abogada de esta organización y quien está al tanto de la demanda contra el Gobierno de Trump, señaló en una conferencia de prensa que, a raíz de estas últimas decisiones judiciales, los venezolanos podrán "mantener sus protecciones y registrarse para extenderlas hasta octubre del próximo año".

No obstante, Bansal advirtió que la información ya no es accesible en el sitio web gubernamental, pues "el Gobierno de Trump está ignorando la orden de la corte".

Y es que, la especialista aseguró que, en un hecho insólito, se cerró el proceso de reinscripción justo en el último día habilitado para que los titulares de TPS venezolanos pudieran beneficiarse de esta protección, la cual correspondía hasta el 10 de septiembre.

En tanto, hace unos días, el juez de distrito Edward Chen, de San Francisco, no dudó en emitir un fallo en contra de la administración Trump, impidiendo la finalización del TPS que ha permitido que más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela puedan residir y trabajar en EE. UU. sin inconvenientes.

Cabe precisar que este fallo hace posible que 600.000 venezolanos, cuyos permisos temporales expiraron en abril o estaban por expirar el 10 de septiembre, continúen provisionalmente su estatus en el país americano, a pesar de las intenciones del presidente americano.

Críticas contra actualización de sitio web en medio del fin del TPS

Por otro lado, Adelys Ferro, directora de Venezuelan American Caucus, otra organización sin fines de lucro que también se encarga de dar apoyo a los beneficiarios venezolanos del TPS conversó con CNN y aseguró que las cuentas personales en el sitio web de USCIS ya no mostraban la opción para solicitar la extensión del TPS para el país latino.

Ante ello, Ferro destacó que esta extensión era aplicable a los venezolanos con TPS de 2021 y 2023, y que el 10 de septiembre marcaba la fecha límite para registrarse para dicha extensión o para el permiso de trabajo asociado. Por ello, lo notificó a la corte. La defensa de la National TPS Alliance también solicitó que se reabra el registro para la extensión del TPS, al menos por un periodo de 24 horas.