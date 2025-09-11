Frente a los constantes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), numerosos inmigrantes latinos han decidido optar por la "autodeportación", esto por el temor de ser arrestados y enfrentar situaciones traumáticas, incluso, para todas sus familias.

Ante estos actos de ciertos indocumentados, el gobierno de Estados Unidos anunció el pago de un pasaje gratuito y una bonificación de US$1,000 a todos los que regresen a su país natal. No obstante, un beneficiario no recibió una grata experiencia tras irse, con todos los suyos, de la nación americana. ¿Qué pasó?

Hombre denuncia que gobierno de EE. UU. NO le entregó $1,000 tras autodeportarse junto a su familia

Jesús Mejía, un ciudadano originario de Venezuela, y que decidió regresar voluntariamente a su país junto a su esposa, no pudo evitar denunciar a EE. UU y asegurar no haber recibido en ningún momento la bonificación prometida de US$1,000. Él consideró que el monto ofrecido por el gobierno estadounidense era una gran opción, es así que usó la aplicación CBP Home, sin imaginar que no recibiría aquel dinero.

Y es que, a pesar de haber regresado a su país natal, Jesús Mejía confirmó que no recibió el ansiado reembolso por los pasajes ni la bonificación prometida que en muchos casos ha sido hasta difundido. Con Telemundo, declaró que adquirieron sus boletos y que, según la información que brindó, debían ingresar a una aplicación y enviar un correo al llegar a su nación para que se lleve a cabo el pago.

Jesús confirmó que siguió todos los pasos indicados con la esperanza de obtener el reembolso, pero tras dos meses de espera, decidió expresar su desesperación y miedo. "Hicimos el proceso que era aplicar y salir voluntariamente de los Estados Unidos. Ya llevamos dos meses aquí en nuestro país y ese dinero no se ha pagado", mencionó.

Hasta el momento, él y su esposa se encuentra a la espera de que las autoridades pertinentes cumplan con lo prometido, pues dejaron atrás todo lo que habían logrado en Estados Unidos por el objetivo de vivir en paz y hacer un uso adecuado del dinero.

¿Cuántos extranjeros decidieron deportarse con CBP Home?

Por otro lado, es importante saber que, según los propios datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), "decenas de miles" de extranjeros sin documentos se mandaron con todo y, arriesgándose, usaron la aplicación de CBP Home.

En lo que va de este día, desde el 20 de enero hasta el día de hoy, 1.6 millones de extranjeros abandonaron la nación americana por voluntad propia.