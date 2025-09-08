- Hoy:
Incluso con Green Card | Inmigrantes arrestados por DUI serían deportados si se aprueba este proyecto de ley en EE. UU.
En Estados Unidos, una propuesta busca aumentar las penas por DUI para inmigrantes, generando preocupación sobre la posible pérdida de su estatus legal.
En junio de este año, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde al proyecto de ley HR 875, con 209 votos a favor y 160 en contra. Si esta propuesta se convierte en ley, haría más fácil deportar a inmigrantes que hayan sido condenados por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que conocemos como DUI.
Inmigrantes arrestados por DUI serían deportados si se aprueba este proyecto de ley en EE. UU.
El proyecto de ley HR 875 propone modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para que cualquier extranjero con una condena por DUI, o que haya admitido haber cometido este delito, sea considerado inadmisible para entrar al país o susceptible de deportación.
La legislación busca prohibir la entrada a Estados Unidos a personas no ciudadanas con antecedentes de DUI, así como permitir la deportación de quienes ya residan en el país y tengan una condena firme por este delito.
Actualmente, el proyecto se encuentra en revisión en el Comité de Justicia del Senado de Estados Unidos, a la espera de su aprobación definitiva.
¿Cuál es el impacto en inmigrantes con Green Card que tienen antecedentes de DUI?
Haim Vásquez, abogado especializado en inmigración en Dallas, Texas, explicó a Univision que esta ley podría afectar significativamente a quienes tienen residencia permanente (Green Card) y antecedentes de DUI.
El experto señala que, de aprobarse, la ley no solo impediría que estos migrantes soliciten a sus familiares o la ciudadanía, sino que también podría iniciar procedimientos para revocar su estatus migratorio y ordenar su deportación.
Además, Vásquez advierte que, aunque no está claro si la ley tendría efecto retroactivo, las normas migratorias suelen aplicar sanciones a delitos cometidos incluso antes de la entrada en vigor de una nueva ley, lo que podría agravar la situación para muchas personas.
