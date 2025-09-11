Importante. Recientemente, el Departamento de Estado de EE. UU. (DOS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) impactaron a los extranjeros al revelar que la categoría de Primera Preferencia Basada en el Empleo (EB-1) alcanzó su límite de visas para el año fiscal 2025, esto luego de la suspensión de las Tarjetas Verdes EB-2. ¿Qué grupo de inmigrantes se ve afectado con este cambio?

Tarjetas verdes EB-1 alcanzaron el límite y los profesionales de este país se perjudican

Ahora, con la emisión de todas las visas EB-1 disponibles, luego que se sobrepasara el límite de visas para este año, en la categoría de EB-1, las embajadas y consulados no aceptarán más solicitudes hasta el inicio del nuevo año fiscal, el cual será el próximo 1 de octubre de 2025. Un grupo de profesionales altamente calificados que buscan la residencia permanente enfrentarán demoras y complicaciones.

Según 'Businesstoday' y otros medios internacionales, los profesionales indios en la categoría EB-1 se verán afectados por estos retrasos adicionales en la obtención de fechas de prioridad tras esta medida. Y es que, esta categoría no estará disponible hasta el próximo año fiscal y no se podrán tramitar nuevas solicitudes, incluso si las fechas de prioridad se encuentran dentro del límite establecido.

Cabe precisar que la reactivación de la categoría se llevará a cabo únicamente el 1 de octubre de este año para todos los que cumplan con los requisitos. Con todo este cambio, se reveló que India enfrenta uno de los tiempos de espera más prolongados para obtener la tarjeta verde basada en el empleo en el país norteamericano.

Impacto en los indios con respecto a las solicitudes de visas

Según se informó en el Boletín de Visas de septiembre de este 2025, hasta el momento no se han registrado cambios en las fechas de prioridad para los solicitantes indios. Con ello, se mantiene la fecha límite en el 15 de febrero de 2022 y con ello significa que, solo aquellos que cuenten con fechas de prioridad anteriores podrán avanzar en el proceso.

Y si bien, los solicitantes de la categoría de inversor EB-5 de India han experimentado un gran avance en agosto de este año, los que se encuentran en categorías basadas en empleo no han podido notar cambios favorables.