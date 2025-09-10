Alerta inmigrantes legales en EE. UU.: este es el famoso formulario de USCIS para renovar tu Green Card
Conoce el formulario clave de USCIS para renovar tu Green Card. ¡No dejes que tu estatus de residente se venza! Infórmate y actúa con tiempo.
La renovación o reemplazo de tu Green Card no debe ser un proceso complicado si sigues los pasos correctamente. Además de completar este formulario, necesitarás reunir ciertos documentos que comprueben tu identidad y estatus migratorio. Recuerda que realizar el trámite con tiempo te evitará problemas relacionados con tu estatus de residente en EE. UU.
PUEDES VER: Atención inmigrantes: ¿qué hacer si tu familiar fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE)?
¿Cuál es el famoso formulario de USCIS para renovar tu Green Card?
Si eres un inmigrante legal en EE. UU. y tienes una Green Card, es crucial estar al tanto del proceso de renovación. El formulario de USCIS, conocido como el Formulario I-90, es el documento necesario para este trámite. Asegúrate de solicitarlo antes de que expire tu tarjeta, ya que puede tomar varios meses procesar la renovación.
Debes utilizarlo si tu tarjeta está próxima a vencer, ha sido robada, dañada, o si necesitas hacer correcciones en tus datos personales. Es fundamental completar correctamente el formulario y enviarlo junto con los documentos requeridos para evitar demoras en el trámite.
Después de enviar el Formulario I-90, USCIS comenzará a procesar tu solicitud, lo cual puede demorar varios meses. Durante este periodo, recibirás un recibo que confirmará tu solicitud. Es recomendable que hagas un seguimiento a través del portal en línea de USCIS para estar al tanto del progreso de tu trámite.
Formularios más usados en USCIS
Formulario N-400: Es la solicitud para la naturalización, dirigida a quienes desean convertirse en ciudadanos de EE. UU.
Formulario I-130: Petición para un familiar extranjero, utilizada para iniciar el proceso de residencia de un ser querido en EE. UU.
Formulario I-765: Solicitud de autorización para trabajar, necesario para quienes desean emplearse en EE. UU. mientras esperan su resolución migratoria.
Formulario I-485: Solicitud para ajustar el estatus migratorio a residente permanente, utilizado por personas que están en EE. UU. temporalmente y quieren obtener una Green Card.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50