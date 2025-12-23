Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 24 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de los partidos en vivo de las principales ligas del mundo. Tenemos acción en la Copa de Naciones de África y también hay Champions League Two.
Previo a la Navidad, tenemos una buena programación de los partidos en vivo que se disputará este miércoles 24 de diciembre. Hay fútbol en la Copa de Naciones de África y también en la Champions League Two de Asia, donde juega Cristiano Ronaldo. Mira los horarios y canales de transmisión de cada encuentro.
Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:30
|Burkina Faso vs Equatorial Guinea
|Claro Sports, Win+ Futbol
|10:00
|Argelia vs Sudan
|Win Sports, Zapping
|12:30
|Costa de Marfil vs Mozambique
|Win+ Futbol, Zapping
|15:00
|Camerún vs Gabon
|Claro Sports, Win Sports, Zapping
Partidos de hoy en Champions League Two
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Al Wasl vs Al Wihdat
|11:00
|Muharraq vs Esteghlal
|11:00
|Al Ahli vs Andijan
|11:00
|Arkadag vs Khalidiya
|11:00
|Goa vs Istiqlol
|11:00
|Al Nassr vs Al Zawra'a
|Disney+ , Zapping
Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
