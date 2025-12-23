0

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 24 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos en vivo de las principales ligas del mundo. Tenemos acción en la Copa de Naciones de África y también hay Champions League Two.

Sandra Morales
Esta es la programación de partidos para este miércoles 24 de diciembre
Esta es la programación de partidos para este miércoles 24 de diciembre | FOTO: LIBERO
Previo a la Navidad, tenemos una buena programación de los partidos en vivo que se disputará este miércoles 24 de diciembre. Hay fútbol en la Copa de Naciones de África y también en la Champions League Two de Asia, donde juega Cristiano Ronaldo. Mira los horarios y canales de transmisión de cada encuentro.

Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones

HORARIOPARTIDOSTV
7:30Burkina Faso vs Equatorial GuineaClaro Sports, Win+ Futbol
10:00Argelia vs SudanWin Sports, Zapping
12:30Costa de Marfil vs MozambiqueWin+ Futbol, Zapping
15:00Camerún vs GabonClaro Sports, Win Sports, Zapping

Partidos de hoy en Champions League Two

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Al Wasl vs Al Wihdat
11:00Muharraq vs Esteghlal
11:00Al Ahli vs Andijan
11:00Arkadag vs Khalidiya
11:00Goa vs Istiqlol
11:00Al Nassr vs Al Zawra'aDisney+ , Zapping

Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

