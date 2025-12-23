Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 24 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

Previo a la Navidad, tenemos una buena programación de los partidos en vivo que se disputará este miércoles 24 de diciembre. Hay fútbol en la Copa de Naciones de África y también en la Champions League Two de Asia, donde juega Cristiano Ronaldo. Mira los horarios y canales de transmisión de cada encuentro.

Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones

HORARIO PARTIDOS TV 7:30 Burkina Faso vs Equatorial Guinea Claro Sports, Win+ Futbol 10:00 Argelia vs Sudan Win Sports, Zapping 12:30 Costa de Marfil vs Mozambique Win+ Futbol, Zapping 15:00 Camerún vs Gabon Claro Sports, Win Sports, Zapping

Partidos de hoy en Champions League Two

HORARIO PARTIDOS TV 11:00 Al Wasl vs Al Wihdat 11:00 Muharraq vs Esteghlal 11:00 Al Ahli vs Andijan 11:00 Arkadag vs Khalidiya 11:00 Goa vs Istiqlol 11:00 Al Nassr vs Al Zawra'a Disney+ , Zapping

Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.