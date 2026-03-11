Importante club del fútbol argentino mostró interés por Piero Cari de Alianza Lima: "Fue sondeado"

Alianza Lima es uno de los equipos que más jugadores exporta a importantes ligas y el próximo futbolista en dejar el equipo Íntimo sería Piero Cari. La ‘joya’ blanquiazul realizó su gran debut en la primera división en el 2025 ante ADT y su futuro estaría en el extranjero a sus cortos 18 años.

En el inicio de la temporada en el fútbol peruano, Alianza Lima se vio sorprendido con la noticia del seguimiento que le están haciendo a Piero Cari desde Argentina. El destacado jugador ha tenido pocos minutos en el primer equipo, pero esto ha sido suficiente para que encienda las alarmas de una posible salida del club.

Piero Cari interesa a equipos del fútbol argentino

Alianza Lima tiene entre sus filas a Piero Cari, quien en las oportunidades que ha tenido supo demostrar que tiene talento suficiente para vestir la camiseta blanquiazul. Ahora, la gran novedad es que está siendo sondeado desde Argentina, una de las ligas más competitivas del mundo.

“Ha sido sondeado por el fútbol argentino. Eso me han comentado que ha sido sondeado por un par de clubes de la liga argentina. No me han dado los nombres, pero está siendo muy visto”, indicó José Varela en el programa de ‘Modo fútbol’.

Piero Cari despertó interés de clubes argentinos.

Piero Cari tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2027. Hasta la fecha no se han anunciado indicios de una renovación o extensión del vínculo. El joven mediocampista deberá aprovechar todas las oportunidades posibles si busca ganar experiencia en el extranjero como otros futbolista que pasaron por La Victoria.