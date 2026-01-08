Piero Cari no será el 10 de Alianza Lima: La sorpresiva decisión que tomó el jugador y club

El mercado de fichajes está de candela y Alianza Lima ha realizado diversas contrataciones para salir campeón de la Liga 1 2026 y hacer historia en la Copa Libertadores. En ese sentido, tras conocerse la llegada de diversos futbolistas al cuadro blanquiazul, Piero Cari tomó una fuerte decisión sobre su futuro en el club e impactó a muchos hinchas en Matute.

Según informó el periodista Gerson Cuba, el mediocampista de 18 años sorprendió asegurando que no será el '10' del conjunto blanquiazul para la presente campaña del fútbol nacional e internacional. Todo hace indicar que este número le podría pertenecer a Sergio Peña, por lo que el joven volante y canterano íntimo definió cuál será la dorsal que usará en su camiseta.

Resulta que Piero Cari tampoco será más la '51' de Alianza Lima, como lo fue la temporada pasada tanto en Liga 1 como Copa Libertadores, sino que ahora utilizará la '21'. Por ahora se desconoce si fue una decisión al azar o es algo simbólico para el mediocampista, como por ejemplo Paolo Guerrero que usa la '34' en honor al discutido tetracampeonato de los blanquiazules.

Piero Cari fue una de las revelaciones de Alianza Lima.

Eso sí, para calma de los hinchas, el talentoso futbolista seguirá formando parte del cuadro íntimo por lo menos hasta diciembre del 2027, que es cuando acaba su contrato. Claro, si destaca nuevamente en la Copa Libertadores podría terminar siendo vendido a un club del extranjero, lo que significaría mayor ingreso económico para los de La Victoria.

¿Cuál es el valor de Piero Cari?

Actualmente, Piero Cari tiene un valor de 600 mil euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada que ha tenido a lo largo de su corta carrera profesional. Si sigue destacando, probablemente este precio aumente en los próximos meses.