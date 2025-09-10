Atención inmigrantes: ¿qué hacer si tu familiar fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE)?
Conoce los pasos legales y prácticos que puedes seguir si un ser querido ha sido detenido por ICE en EE. UU. y cómo proteger sus derechos.
Cuando un familiar es detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el miedo y la incertidumbre pueden ser abrumadores. Es fundamental actuar con rapidez, pero también con información clara sobre los derechos y recursos disponibles. Aquí te explicamos qué hacer paso a paso para brindar apoyo efectivo a tu ser querido.
Este tipo de arrestos no solo afectan al detenido, sino también a toda la familia. Saber a quién contactar, qué documentos reunir y cómo obtener asistencia legal puede marcar la diferencia. Infórmate y toma decisiones informadas para enfrentar esta situación con mayor seguridad.
¿Qué hacer si tu familiar fue arrestado por ICE?
Lo primero que debes hacer es determinar el lugar de detención de tu familiar. Para ello, puedes utilizar el sistema en línea de ICE, ingresando su nombre completo y país de origen. Si tienes su número A (número de extranjero), te será más fácil ubicarlo rápidamente.
Una vez que hayas localizado a tu familiar, es crucial ponerte en contacto con un abogado especializado en inmigración y con experiencia en casos de ICE. El detenido tiene derecho a una defensa legal, aunque no se le asignará un abogado público. Es importante que no firmes ningún documento antes de consultar con un abogado.
Documentos importantes para presentar a ICE
También es recomendable reunir documentos importantes, como el pasaporte, las partidas de nacimiento y cualquier evidencia de residencia o vínculos familiares en EE. UU. Estos documentos serán esenciales al solicitar una fianza o al presentar su defensa en la corte de inmigración. Mantén la serenidad y actúa con la información necesaria.
