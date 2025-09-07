- Hoy:
¡Atención inmigrantes! Así actúa la Guardia Nacional en Estados Unidos ¿protección o control migratorio?
Conoce cómo actúa la Guardia Nacional en EE. UU., cuáles son sus funciones principales y cómo podría impactar a inmigrantes en situaciones específicas.
La presencia de la Guardia Nacional en distintas regiones de Estados Unidos ha generado preguntas entre la comunidad inmigrante. Aunque no es una fuerza migratoria, su despliegue puede generar preocupación. Entender su rol es clave para evitar confusiones o temores infundados.
Este cuerpo militar apoya en tareas de emergencia, seguridad y asistencia estatal cuando se le requiere. En ocasiones colabora con otras agencias, pero no tiene funciones directas en la aplicación de leyes migratorias. Aquí te explicamos sus funciones más relevantes.
¿Cómo actúa la Guardia Nacional en Estados Unidos?
La Guardia Nacional opera como un apoyo en emergencias, catástrofes naturales y situaciones de disturbios civiles. Puede ser convocada por el gobernador de un estado o por el presidente. Asimismo, su misión principal es velar por la seguridad de la ciudadanía y preservar el orden público.
A pesar de ser una fuerza militar, su rol no es sustituir a la policía ni desempeñar funciones migratorias. Solo trabaja junto a autoridades locales y federales cuando es imprescindible. Su intervención generalmente está enfocada en actividades humanitarias, logísticas o de seguridad.
Guardia Nacional como apoyo a ICE
Bajo la actual administración de Donald Trump, la Guardia Nacional fue enviada a varias ciudades, como Los Ángeles y, más recientemente, Chicago, para colaborar con ICE. Su rol principal fue fortalecer las acciones de deportación y mejorar la seguridad en zonas con una gran concentración de inmigrantes sin documentos.
Sin embargo, esta asociación generó críticas, ya que muchos argumentaron que la participación militar intensificaba la militarización de la política migratoria.
