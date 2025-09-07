Estos son los formularios de USCIS que más aplican los inmigrantes en Estados Unidos

Los inmigrantes en Estados Unidos deben navegar por una variedad de formularios de USCIS para poder regularizar su estatus o acceder a beneficios específicos. Cada formulario está diseñado para un propósito particular, desde la solicitud de residencia hasta la petición de ciudadanía.

Conocer los formularios más utilizados y comprender sus requisitos es fundamental para evitar errores en el proceso migratorio. A continuación, te mostramos cuáles son los formularios más aplicados por los inmigrantes.

Formularios más utilizados de USCIS

Los formularios a los cuales más frecuentemente aplican los inmigrantes en USCIS son algunos de estos:

Formulario N-400, Solicitud de Naturalización

Formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo

Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero

¿Cuáles son los servicios que ofrece USCIS?

USCIS proporciona una variedad de servicios para asistir a los inmigrantes en su proceso de legalización e integración. Entre sus funciones más destacadas se encuentran la gestión de visas, la solicitud de asilo, la obtención de residencia permanente y la ciudadanía.

Asimismo, USCIS se encarga de la renovación y el reemplazo de las tarjetas verdes, el ajuste de estatus migratorio y la reunificación familiar a través de solicitudes. También administra programas como DACA y diversas exenciones o dispensas migratorias.