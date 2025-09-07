- Hoy:
Estos son los formularios de USCIS que más aplican los inmigrantes en Estados Unidos
Descubre los formularios más comunes de USCIS que los inmigrantes deben completar para gestionar su estatus y beneficios migratorios en Estados Unidos.
Los inmigrantes en Estados Unidos deben navegar por una variedad de formularios de USCIS para poder regularizar su estatus o acceder a beneficios específicos. Cada formulario está diseñado para un propósito particular, desde la solicitud de residencia hasta la petición de ciudadanía.
Conocer los formularios más utilizados y comprender sus requisitos es fundamental para evitar errores en el proceso migratorio. A continuación, te mostramos cuáles son los formularios más aplicados por los inmigrantes.
Formularios más utilizados de USCIS
Los formularios a los cuales más frecuentemente aplican los inmigrantes en USCIS son algunos de estos:
- Formulario N-400, Solicitud de Naturalización
- Formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente
- Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo
- Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero
¿Cuáles son los servicios que ofrece USCIS?
USCIS proporciona una variedad de servicios para asistir a los inmigrantes en su proceso de legalización e integración. Entre sus funciones más destacadas se encuentran la gestión de visas, la solicitud de asilo, la obtención de residencia permanente y la ciudadanía.
Asimismo, USCIS se encarga de la renovación y el reemplazo de las tarjetas verdes, el ajuste de estatus migratorio y la reunificación familiar a través de solicitudes. También administra programas como DACA y diversas exenciones o dispensas migratorias.
