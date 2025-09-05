- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Ucrania vs Francia
- Selección Peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: USCIS publica sorpresivo mensaje sobre el fraude de inmigración
USCIS publicó un mensaje a través de X en donde señalá que asumirá nuevas autoridades de ley para combatir el fraude de inmigración.
USCIS emitió un mensaje inesperado advirtiendo sobre un aumento en los casos de fraude relacionados con la inmigración en Estados Unidos. Esta alerta busca informar a los inmigrantes indocumentados sobre los riesgos y las consecuencias legales que implica participar en prácticas fraudulentas.
PUEDES VER: Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: esta sería la nueva función del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)
El comunicado llega en un momento de alta tensión migratoria, cuando muchos buscan regularizar su situación en el país. USCIS enfatiza que cualquier intento de engaño podría resultar en la negación de beneficios migratorios y posibles procesos legales. Expertos recomiendan estar atentos a estafas y acudir solo a fuentes oficiales para trámites migratorios.
USCIS publica sorpresivo mensaje sobre el fraude de inmigración
"USCIS asumirá NUEVAS autoridades de ley para combatir el fraude de inmigración y responsabilizar a los infractores", fue parte del mensaje publicado por la agencia nacional estadounidense en su cuenta de X.
Asimismo, USCIS también señaló que facultará poderes a agentes especiales para investigar y arrestar a los extranjeros que no respeten las leyes actuales de inmigración. Por lo que estos nuevos oficiales clasificados podrán presentar cargos a quienes infrinjan la ley.USCIS publica mensaje sobre fraude de inmigración. / Foto: X de USCIS
¿Qué más podrán realizar estos agentes especiales de USCIS?
Los agentes especiales de USCIS, dentro de sus nuevas facultades, podrán realizar algunas de estas acciones en la lucha contra la inmigración ilegal en EE. UU.:
- Ejecutar órdenes de cateo y arresto
- Portar armas de fuego
- Llevar a cabo arrestos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00