Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: USCIS publica sorpresivo mensaje sobre el fraude de inmigración

USCIS emitió un mensaje inesperado advirtiendo sobre un aumento en los casos de fraude relacionados con la inmigración en Estados Unidos. Esta alerta busca informar a los inmigrantes indocumentados sobre los riesgos y las consecuencias legales que implica participar en prácticas fraudulentas.

El comunicado llega en un momento de alta tensión migratoria, cuando muchos buscan regularizar su situación en el país. USCIS enfatiza que cualquier intento de engaño podría resultar en la negación de beneficios migratorios y posibles procesos legales. Expertos recomiendan estar atentos a estafas y acudir solo a fuentes oficiales para trámites migratorios.

USCIS publica sorpresivo mensaje sobre el fraude de inmigración

"USCIS asumirá NUEVAS autoridades de ley para combatir el fraude de inmigración y responsabilizar a los infractores", fue parte del mensaje publicado por la agencia nacional estadounidense en su cuenta de X.

Asimismo, USCIS también señaló que facultará poderes a agentes especiales para investigar y arrestar a los extranjeros que no respeten las leyes actuales de inmigración. Por lo que estos nuevos oficiales clasificados podrán presentar cargos a quienes infrinjan la ley.

USCIS publica mensaje sobre fraude de inmigración. / Foto: X de USCIS

¿Qué más podrán realizar estos agentes especiales de USCIS?

Los agentes especiales de USCIS, dentro de sus nuevas facultades, podrán realizar algunas de estas acciones en la lucha contra la inmigración ilegal en EE. UU.: