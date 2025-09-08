Es oficial | Corte Suprema da luz verde a nuevas redadas de ICE que fueron bloqueadas en este destino clave para inmigrantes

Según Noticias Telemundo, este lunes la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que los agentes federales sigan realizando estrictas redadas de ICE en Los Ángeles. Esta decisión representa una victoria significativa para la administración del presidente Donald Trump ante el máximo tribunal del país.

Corte Suprema autoriza redadas migratorias en Los Ángeles que habían sido bloqueadas por una jueza

La decisión revoca una orden previa emitida por una jueza federal en Los Ángeles, que impedía a los oficiales de ICE realizar detenciones basadas únicamente en la raza, el idioma, el trabajo o el lugar donde se encontraban las personas. Esta restricción había sido establecida para evitar arrestos indiscriminados durante las redadas.

El Gobierno republicano sostuvo que la orden judicial limitaba de forma incorrecta la capacidad de los agentes para llevar a cabo una ofensiva amplia contra la inmigración irregular. Por su parte, la jueza Maame E. Frimpong había señalado que los operativos violaban la Constitución y presentaba evidencia de detenciones incluso de ciudadanos estadounidenses durante los controles migratorios.

Con un voto de 6 a 3, la Corte Suprema revirtió la orden judicial en un momento en que las acciones de aplicación migratoria se intensifican en la capital del país. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha aumentado su presencia, apoyado además por el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, en medio de una intervención sin precedentes del presidente Trump en las fuerzas del orden.

La demanda continúa vigente en California

Aunque la decisión permite continuar con los operativos, la demanda contra el Gobierno de Trump sigue vigente en tribunales de California. Organizaciones defensoras de inmigrantes han acusado al Gobierno de realizar ataques sistemáticos contra personas de piel morena, señalando discriminación racial en las redadas.

Defensa del Gobierno de Trump sobre los criterios de detención en las redadas de ICE

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional aseguran que los agentes de inmigración basan sus arrestos en la situación migratoria irregular de las personas, y no en factores como raza o etnia. Sin embargo, el Departamento de Justicia argumenta que la orden judicial restringía indebidamente los criterios que ICE puede usar para decidir a quién detener.