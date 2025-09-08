Una mujer peruana llamada Patty, quien migró hace más de una década y formó una familia en Estados Unidos, está compartiendo en TikTok uno de los capítulos más difíciles de su vida: la imposibilidad de volver a su hogar en EE. UU. junto a su esposo e hijas. Su cuenta, island.girlw, se ha convertido en un espacio donde relata cómo vive esta dura experiencia.

¿Qué pasó con Patty, la madre peruana inmigrante que no puede volver a Estados Unidos?

Patty vivió en Estados Unidos durante casi 20 años, donde formó su familia. Sin embargo, en 2023, tras asistir a una cita consular en la Embajada de Estados Unidos en Lima, Perú, su situación migratoria se complicó.

Desde entonces, está físicamente separada de su esposo y solo puede ver a sus hijas durante las vacaciones escolares. Su viaje de regreso al Perú, que parecía un simple trámite, desencadenó un proceso que le impide volver a Estados Unidos.

¿Por qué la Embajada de Estados Unidos podría negar el regreso a un residente extranjero?

Existen varias causas por las que la Embajada de Estados Unidos puede negar la entrada a un inmigrante, incluso después de años de residencia. Una de las más comunes es la inmigración sin visa, que puede acarrear sanciones migratorias que van desde 3 hasta 10 años, o incluso una prohibición permanente para regresar.

Además, el vencimiento o el incumplimiento de los requisitos para renovar una visa pueden impedir el reingreso. Incluso los titulares de una Green Card pueden perder su estatus si se considera que han abandonado su residencia o no han cumplido con obligaciones, como el pago de impuestos.

Mensaje de esperanza y resiliencia en TikTok

Aunque Patty atraviesa una situación compleja y dolorosa, su objetivo no es desanimar a quienes enfrentan problemas migratorios similares. En su cuenta de TikTok, comparte su historia con sinceridad y fuerza, transmitiendo un mensaje de esperanza y resiliencia, con la confianza de que pronto pueda reunirse definitivamente con su familia en Estados Unidos.