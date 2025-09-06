Recientemente, se conoció que el Estatus de Protección Temporal (TPS), correspondiente a la designación 2021 de Venezuela, llegará a su fin el próximo 10 de septiembre de este año. Pese a ello, se confirmó que la efectividad de este programa se extenderá hasta las 11:59 p. m. del 7 de noviembre, es decir, 60 días después de la publicación oficial del aviso en el Registro Federal.

Es importante saber que este anuncio oficial está previsto para el 8 de septiembre del 2025. En esta nota, todos los detalles. ¿Qué grupo de venezolanos no podrán ingresar al país americano? ¿Cómo no verte perjudicado frente a estos cambios?

Grupo de venezolanos deberá salir de EE. UU. antes del 8 de noviembre y DHS lanza advertencia

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció hace poco que, tras evaluar las condiciones en Venezuela y consultar con socios interinstitucionales, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, consideró que ya no se están cumpliendo los requisitos legales para el TPS.

Grupo de venezolanos deberá salir de EE. UU. antes del 8 de noviembre y DHS lanza advertencia.

'As' y otros medios internacionales informaron que, la agencia estadounidense, en su justificación, aseguró que Venezuela desempeña un papel significativo en la inmigración irregular, y que el TPS podría tener un efecto de atracción que contradice los esfuerzos de la Administración Trump para asegurar la frontera sur y gestionar la migración de manera efectiva.

Por otro lado, un portavoz del DHS señaló que permitir la permanencia temporal de ciudadanos venezolanos en la nación estadounidense no resulta beneficioso. La administración también consideró otros factores, tales como la seguridad pública, la seguridad nacional, aspectos migratorios, la política migratoria, así como consideraciones económicas y de política exterior.

¿Quiénes son los venezolanos que deben dejar EE. UU. tras fin de TPS?

En tanto, la prensa internacional y las autoridades revelaron que los venezolanos que deben salir de Estados Unidos antes del 8 de noviembre son aquellos que se benefician del TPS correspondiente a la designación de 2021.

El DHS señaló lo siguiente: "Si eres extranjero y actualmente tienes TPS para Venezuela bajo la designación de 2021, debes prepararte para regresar a Venezuela si no cuentas con otra base legal para quedarte en Estados Unidos". Sin el TPS, los inmigrantes venezolanos necesitan un estatus migratorio legal o un permiso que les permita residir en el país, esto para evitar la deportación.