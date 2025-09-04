- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Uruguay vs Perú
- Paraguay vs Ecuador
- Argentina vs Venezuela
- Colombia vs Bolivia
- Brasil vs Chile
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: esta sería la nueva función del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)
USCIS podría asumir un nuevo rol clave en el control migratorio, con implicaciones directas para inmigrantes indocumentados en EE. UU.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se encuentra en el centro de una posible transformación en sus funciones. Esta agencia, tradicionalmente enfocada en trámites migratorios, podría ampliar su participación en tareas de control y vigilancia. Cabe precisar que la medida despertó preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones civiles.
PUEDES VER: Atención inmigrantes: ¿se puede conducir en EE. UU. con una licencia de conducir extranjera?
Esta sería la nueva función de USCIS
En el contexto de las deportaciones masivas de Donald Trump y su lucha contra los inmigrantes ilegales en la frontera, se ha dado a conocer que la agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (USCIS) tendrá agentes presentes en sus oficinas con la finalidad de arrestar a los extranjeros que no respeten las leyes de inmigración y en el peor de los casos, ordener una deportación expedita. Es así que dicha medida autorizada por la administración Trump, podría entrar en vigencia en aproximadamente 30 días.
¿Qué son las deportaciones expeditas?
Son procesos mediante los cuales se dan expulsiones rápidas de los extranjeros ilegales, sin necesidad de pasar por audiencias en los tribunales de inmigración. Asimismo, se le conoce con el nombre de 'deportaciones aceleradas'. En ese sentido, un proceso de deportación expedita abarca las siguientes etapas:
- Detención y orden de expulsión
- No hay audiencia ante un juez
- Se da una deportación rápida
Por otro lado, de acuerdo con las normativas estadounidenses, la deportación expedita aplica cuando se da un ingreso al país sin una previa autorización; es decir, no se pasa por un adecuado control migratorio. Y también cuando hay un incumplimiento de la ley; es decir, la persona no ha cumplido con los requisitos para su entrada o permanencia en EE. UU.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00