Controles vecinales USCIS: ¿en qué consiste el procedimiento para las solicitudes de inmigración?

Los controles vecinales son una parte esencial del procedimiento de solicitudes de inmigración ante USCIS. Este proceso busca verificar la identidad y antecedentes del solicitante.

Durante el proceso, los oficiales de USCIS pueden contactar a personas cercanas al solicitante, como vecinos, para obtener información sobre su integridad y situación.

¿En qué consisten los controles vecinales de USCIS?

USCIS ha anunciado que reanudará las inspecciones vecinales como parte del procedimiento para la solicitud de ciudadanía. La finalidad de estas visitas es evitar fraudes, confirmar que los solicitantes residen en el lugar indicado y evaluar su "buen carácter moral". En la práctica, los oficiales de inmigración podrían regresar a las zonas residenciales para hacer indagaciones sobre la vida cotidiana de los solicitantes.

Este tipo de verificaciones añadirá una capa extra de seguridad para asegurar que las personas que solicitan la ciudadanía realmente cumplan con los criterios necesarios. Los agentes podrán validar la veracidad de los datos proporcionados y confirmar si los solicitantes realmente viven en las direcciones que han registrado en sus formularios.

Por otro lado, la medida también tiene como fin evaluar cómo los solicitantes se relacionan con su entorno social, lo cual es un factor clave para valorar su integridad moral. Los vecinos podrían ser entrevistados, lo que introduce una nueva dimensión de escrutinio en el proceso.