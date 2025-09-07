Alerta inmigrantes: este es el nuevo compromiso de USCIS con las recientes directrices del gobierno de Donald Trump

La administración Trump ha introducido nuevas regulaciones que afectarán el proceso de inmigración, poniendo obstáculos para aquellos que busquen la residencia permanente. A partir de ahora, los solicitantes serán evaluados más rigurosamente, especialmente si han recibido ayuda pública en el pasado.

Este endurecimiento de las políticas se centra en la "carga pública", obligando a los inmigrantes a demostrar su autosuficiencia económica. De no ser así, su solicitud podría ser rechazada.

Compromiso de USCIS con nuevas directrices del gobierno de Trump

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reafirmó su compromiso con las nuevas directrices del gobierno de Donald Trump, las cuales se enfocaría en ser más estrictas y verificadoras en la destinación de los fondos públicos y ayudas gubernamentales hacia los inmigrantes.

En ese sentido, la administración Trump ha implementado nuevas normativas que harán más complicado para los extranjeros obtener la residencia permanente o ingresar a Estados Unidos. Los funcionarios federales ahora revisarán con más rigor a los solicitantes, rechazando a aquellos que puedan depender de ayudas públicas o servicios financiados por el gobierno, conocidos como "carga pública".

"Reafirmamos nuestro compromiso con este principio fundamental de la ley de inmigración estadounidense después de años de negligencia", se puede leer a través del sitio web de la red social X de USCIS.

USCIS reafirma nuevo compromiso. / Foto: X

Memorando de USCIS

Este enfoque refuerza la política de inadmisibilidad por carga pública, que exige que los inmigrantes puedan mantenerse por sí mismos sin recurrir a recursos públicos. De acuerdo con un memorando del USCIS, los solicitantes deberán demostrar que pueden ser autosuficientes o ser respaldados por familiares o patrocinadores privados, evitando así ser una carga para los contribuyentes estadounidenses.