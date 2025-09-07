- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Turquía vs España
- América vs Deportivo Cali
- Italia vs. Turquía
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Alerta inmigrantes: este es el nuevo compromiso de USCIS con las recientes directrices del gobierno de Donald Trump
USCIS refuerza las normativas de inmigración bajo el gobierno de Trump, complicando el acceso a la residencia para quienes dependan de ayudas públicas.
La administración Trump ha introducido nuevas regulaciones que afectarán el proceso de inmigración, poniendo obstáculos para aquellos que busquen la residencia permanente. A partir de ahora, los solicitantes serán evaluados más rigurosamente, especialmente si han recibido ayuda pública en el pasado.
Este endurecimiento de las políticas se centra en la "carga pública", obligando a los inmigrantes a demostrar su autosuficiencia económica. De no ser así, su solicitud podría ser rechazada.
PUEDES VER: Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: USCIS publica sorpresivo mensaje sobre el fraude de inmigración
Compromiso de USCIS con nuevas directrices del gobierno de Trump
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reafirmó su compromiso con las nuevas directrices del gobierno de Donald Trump, las cuales se enfocaría en ser más estrictas y verificadoras en la destinación de los fondos públicos y ayudas gubernamentales hacia los inmigrantes.
En ese sentido, la administración Trump ha implementado nuevas normativas que harán más complicado para los extranjeros obtener la residencia permanente o ingresar a Estados Unidos. Los funcionarios federales ahora revisarán con más rigor a los solicitantes, rechazando a aquellos que puedan depender de ayudas públicas o servicios financiados por el gobierno, conocidos como "carga pública".
"Reafirmamos nuestro compromiso con este principio fundamental de la ley de inmigración estadounidense después de años de negligencia", se puede leer a través del sitio web de la red social X de USCIS.USCIS reafirma nuevo compromiso. / Foto: X
Memorando de USCIS
Este enfoque refuerza la política de inadmisibilidad por carga pública, que exige que los inmigrantes puedan mantenerse por sí mismos sin recurrir a recursos públicos. De acuerdo con un memorando del USCIS, los solicitantes deberán demostrar que pueden ser autosuficientes o ser respaldados por familiares o patrocinadores privados, evitando así ser una carga para los contribuyentes estadounidenses.
- 1
Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: esta sería la nueva función del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)
- 2
Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: USCIS publica sorpresivo mensaje sobre el fraude de inmigración
- 3
Atención, inmigrantes indocumentados: latino gana la Lotería de Illinois, pero ¿le retienen el premio por su estatus migratorio?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50