Ten cuidado inmigrante: por estas tres razones te pueden quitar la Green Card en EE. UU.

Si eres residente permanente en Estados Unidos, es importante que estés al tanto de los riesgos que pueden poner en peligro tu Green Card. Existen situaciones específicas que podrían llevar a la revocación de tu estatus migratorio, lo que te haría perder tu derecho a vivir y trabajar legalmente en el país.

Aunque obtener la residencia permanente es un logro significativo, mantenerla requiere cumplir con ciertos requisitos y evitar situaciones que puedan poner en riesgo tu legalidad. En este contexto, hay tres factores clave que podrían llevar a que pierdas tu Green Card, y conocerlos te ayudará a tomar precauciones y proteger tu estatus migratorio.

PUEDES VER: Esto debes hacer si estás en medio de un operativo migratorio del ICE en tu centro de trabajo

3 razones por las que te pueden quitar la Green Card en EE. UU.

Perder tu Green Card en Estados Unidos es una posibilidad si no cumples con las condiciones que establece la ley para los residentes permanentes. Una de las principales razones es cometer ciertos delitos graves, como delitos violentos o narcotráfico, que pueden llevar a la revocación de tu estatus migratorio. Además, el fraude en el proceso de solicitud también es una causa común.

Otro motivo es la violación de las reglas de residencia, como pasar largos periodos fuera del país sin informar a las autoridades. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. puede considerar que has abandonado tu residencia si te ausentas por demasiado tiempo, lo que podría resultar en la pérdida de la Green Card. Conocer estas razones te ayudará a mantener tu estatus legal en el país.

¿Qué es el fraude en el proceso de solicitud de la Green Card?

El fraude en la solicitud de la Green Card sucede cuando un solicitante brinda datos falsos o manipulados para conseguir la residencia permanente en EE. UU. Esto puede abarcar desde ocultar antecedentes criminales, falsear relaciones familiares, presentar documentos falsos hasta omitir información relevante.