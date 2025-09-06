Cuidado inmigrantes: comunidad latina en alerta por posibles redadas migratorias de Donald Trump en Chicago

La comunidad latina en Chicago está en alerta tras los recientes anuncios de Donald Trump sobre el despliegue de la Guardia Nacional, lo que ha aumentado los temores de posibles redadas migratorias. A medida que se intensifican las amenazas, muchos inmigrantes temen por su seguridad y la de sus familias, especialmente en áreas de alta concentración latina.

Las autoridades locales y organizaciones defensoras de los derechos migrantes han instado a la población a estar preparada y a informarse sobre sus derechos ante una posible intervención federal.

Comunidad latina se encuentra en estado de alerta, debido a que el gobierno de Donald Trump está preparando una gran operación de control migratorio en Chicago para la próxima semana, lo que aumenta la tensión con la ciudad gobernada por demócratas, según fuentes allegadas. Cabe precisar que esta acción se enmarca en una serie de críticas del presidente a las políticas de santuario de Chicago, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Asimismo, como se sabe, Chicago ha sido uno de los objetivos recurrentes de Trump desde que asumió el cargo, con operativos de inmigración en la ciudad y amenazas de recortes de fondos federales. Aunque las demandas contra las políticas de santuario fueron desestimadas, las tensiones persisten, y ahora se espera que la operación en Chicago sea más amplia, con la participación de agencias federales como ICE y CBP.

Mientras tanto, funcionarios de la Casa Blanca aclararon que esta operación no está relacionada con los planes del presidente para combatir el crimen en Chicago. Aunque ambos enfoques involucran el uso de fuerzas federales, la operación migratoria se centra en los operativos de inmigración, mientras que las iniciativas contra el crimen buscan mejorar la seguridad en la ciudad.