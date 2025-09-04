Gobierno de Estados Unidos limitará pedidos de asilo a esta comunidad inmigrante, según la Fiscal General de la Nación

El gobierno estadounidense implementará límites más estrictos al acceso al asilo para una comunidad inmigrante específica. Así lo confirmó la Fiscal General de la Nación en una reciente declaración. La medida ha generado debate por su posible impacto humanitario.

Aunque aún no se han detallado todos los alcances de la política, ya se anticipan consecuencias legales y sociales. Organizaciones defensoras de los migrantes expresaron su rechazo. Argumentan que la medida vulnera derechos fundamentales de protección internacional.

EE. UU. limitará asilo a esta comunidad inmigrante

De acuerdo con la Fiscal General de la Nación, Pam Bondi, se ha emitido una medida en la que se busca limitar los pedidos de asilo en Estados Unidos para las víctimas de pandilla y violencia doméstica. Lo cual impacta a millones de casos que se encuentran a la espera en las Cortes de Inmigración, por lo que diversas comunidades defensoras promigrantes han salido al frente.

En ese sentido, también se ha dado a conocer que dichos solicitanes ahora serán evaluados bajo esta nueva regla de la Administración Trump. Por otro lado, el gobierno también ha dado la autorización para que cualquier agente federal esté en la facultad de arrestar a los inmigrantes ilegales en EE. UU.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar asilo en EE. UU.?

Si eres inmigrante y buscas solicitar asilo en Estados Unidos, es fundamental que conozcas tres requisitos principales, los cuales son los siguientes: