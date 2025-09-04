- Hoy:
Atención inmigrantes: ¿se puede conducir en EE. UU. con una licencia de conducir extranjera?
Si eres inmigrante y planeas conducir en EE. UU., esto es lo que debes saber sobre el uso de tu licencia extranjera y cuándo necesitas una local.
Conducir en Estados Unidos con una licencia extranjera es posible, pero las reglas varían según el estado. Algunos permiten su uso temporalmente. Además, influyen factores como el estatus migratorio y el tipo de visa que poseas. Por eso es clave informarse antes de manejar. No cumplir con las normativas podría resultar en multas, problemas legales o incluso la suspensión del derecho a conducir.
En general, los turistas pueden usar su licencia del país de origen junto con un permiso internacional. Pero esto cambia si te mudas a EE. UU. Los inmigrantes residentes suelen necesitar una licencia estatal tras cierto tiempo. Cada estado tiene sus propios plazos y requisitos. Consultar con el DMV local es el primer paso para conducir legalmente y evitar complicaciones en tu nuevo hogar.
¿Se puede conducir en EE. UU. con una licencia de conducir extranjera?
Es posible manejar en Estados Unidos con una licencia extranjera, aunque esto depende de tu estatus migratorio y del tiempo que planeas quedarte. Si estás en el país como visitante por un periodo corto, puedes conducir con tu licencia de origen válida, acompañada por un Permiso Internacional para Conducir, que sirve como traducción oficial. Es importante saber que este permiso no sustituye tu licencia; necesitas llevar ambos documentos siempre.
Para quienes residen de forma permanente pero no son ciudadanos, la normativa suele ser diferente. En la mayoría de los estados, se exige tramitar una licencia de conducir local tras cierto periodo de estadía. Los requisitos varían, pero normalmente se incluyen pruebas escritas, exámenes prácticos y la presentación de documentos migratorios como visa, pasaporte o permiso de trabajo.
Revisar la página del Departamento de Vehículos Motorizados
Antes de comenzar a manejar, lo más recomendable es revisar la página del DMV correspondiente al estado donde vives. Las reglas cambian según la región: algunos estados permiten usar la licencia extranjera por más tiempo que otros, y no todos exigen el IDP. Por eso, estar informado te puede evitar multas, problemas legales y asegurar que conduzcas de forma legal y segura.
