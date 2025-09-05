En este lugar la administración Trump planea abrir un centro de detención del ICE para inmigrantes ilegales

La administración Trump ha anunciado planes para establecer un nuevo centro de detención del ICE en esta localidad, con el objetivo de alojar a inmigrantes indocumentados. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el control migratorio y acelerar los procesos de deportación.

El nuevo centro de detención será uno de varios que se pretenden abrir en todo el país, aumentando la capacidad para retener a quienes cruzan la frontera de manera ilegal. Autoridades federales aseguran que estas instalaciones mejorarán la seguridad y eficiencia en la gestión migratoria.

¿En qué lugar el gobierno de Donald Trump abrirá un nuevo centro de detención del ICE?

Con la finalidad de albergar a más de 400 inmigrantes ilegales considerados como delincuentes peligrosos para la nación norteamericana, el gobierno de Donald Trump decidió aperturar el nuevo centro de detención llamado 'Camp 57', el cual estará ubicado dentro de la prisión de máxima seguridad más grande del país "Penitenciaria Estatal de Luisiana".

Es así que la encargada de inaugurar este centro, fue la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien dio a entender que esta nueva instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) albergará a los delincuentes más peligrosos que están haciendo daño a Estados Unidos.

Por otro lado, la Fiscal de la Nación de EE. UU., Pam Bondi, también señaló que el estado de Luisiana será un ejemplo para los demás estados del país en el contexto de los arrestos de los inmigrantes ilegales que intentan cruzar las fronteras.

¿Cuántos centros de detención tiene el ICE en EE. UU.?

Actualmente, el ICE cuenta con más de 200 centros de detención en todo Estados Unidos como una red en conjunto. Se incluyen cárceles tanto estatales como locales, albergues, centros juveniles, entre otros.