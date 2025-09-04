- Hoy:
Mucho ojo inmigrantes: se reporta fuerte operativo del ICE en este LUGAR de Estados Unidos
Se reporta fuerte redada del ICE en una megaplanta de Hyundai para detener a trabajadores inmigrantes indocumentados. ¿Qué ocurrió?
Un fuerte operativo del ICE ha sido reportado recientemente en esta empresa ubicada en Estados Unidos, generando preocupación entre las comunidades inmigrantes de la zona. Testigos afirman haber visto múltiples vehículos oficiales y agentes realizando detenciones. La acción ha encendido alertas sobre posibles redadas en otras áreas cercanas.
PUEDES VER: Beneficiarios de DACA se encuentran atemorizados de perder su estatus debido a nueva medida del gobierno federal
Se reporta fuerte operativo del ICE en este lugar de EE. UU.
En el contexto del actual gobierno de Donald Trump, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizaron una redada migratoria en una planta automotriz de Hyundai en Atlanta, Georgia. Asimismo, se dio a conocer que dentro del lugar trabajan aproximadamente 1400 personas y según testigos, hay varios detenidos; sin embargo, no se conoce la cifra exacta.
Además, de acuerdo con fuentes oficiales, este operativo migratorio se llevó a cabo debido a las denuncias que ocurrieron previamente en donde se reportó que Hyundai estaría contratando a inmigrantes indocumentados y que no se les estaría pagando por su labor realizada.
¿Qué es una redada del ICE?
Una redada del ICE es una operación en la que agentes detienen a personas sospechosas de no respetar las leyes migratorias. Estas redadas pueden ocurrir en lugares de trabajo, hogares o espacios públicos.
