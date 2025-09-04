0
EN VIVO
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

Mucho ojo inmigrantes: se reporta fuerte operativo del ICE en este LUGAR de Estados Unidos

Se reporta fuerte redada del ICE en una megaplanta de Hyundai para detener a trabajadores inmigrantes indocumentados. ¿Qué ocurrió?

Andrea Benavente
ICE realiza redada migratoria en planta de Hyundai en Georgia.
ICE realiza redada migratoria en planta de Hyundai en Georgia. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

Un fuerte operativo del ICE ha sido reportado recientemente en esta empresa ubicada en Estados Unidos, generando preocupación entre las comunidades inmigrantes de la zona. Testigos afirman haber visto múltiples vehículos oficiales y agentes realizando detenciones. La acción ha encendido alertas sobre posibles redadas en otras áreas cercanas.

Jóvenes de DACA en riesgo de perder su estatus migratorio.

PUEDES VER: Beneficiarios de DACA se encuentran atemorizados de perder su estatus debido a nueva medida del gobierno federal

Se reporta fuerte operativo del ICE en este lugar de EE. UU.

En el contexto del actual gobierno de Donald Trump, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizaron una redada migratoria en una planta automotriz de Hyundai en Atlanta, Georgia. Asimismo, se dio a conocer que dentro del lugar trabajan aproximadamente 1400 personas y según testigos, hay varios detenidos; sin embargo, no se conoce la cifra exacta.

Además, de acuerdo con fuentes oficiales, este operativo migratorio se llevó a cabo debido a las denuncias que ocurrieron previamente en donde se reportó que Hyundai estaría contratando a inmigrantes indocumentados y que no se les estaría pagando por su labor realizada.

¿Qué es una redada del ICE?

Una redada del ICE es una operación en la que agentes detienen a personas sospechosas de no respetar las leyes migratorias. Estas redadas pueden ocurrir en lugares de trabajo, hogares o espacios públicos.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Se confirma la mejor noticia para inmigrantes: Este importante documento permite a grupo de LATINOS ingresar a EE. UU. por 30 días

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano