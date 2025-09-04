Beneficiarios de DACA se encuentran atemorizados de perder su estatus debido a nueva medida del gobierno federal

Una reciente medida del gobierno federal ha encendido las alarmas entre los beneficiarios del programa DACA, quienes temen por la continuidad de su estatus migratorio. Muchos jóvenes, conocidos como "Dreamers", expresan incertidumbre ante posibles cambios que podrían afectar sus vidas en Estados Unidos.

La falta de claridad en la política migratoria ha intensificado la ansiedad en esta comunidad. Organizaciones proinmigrantes piden una respuesta firme para proteger sus derechos.

Beneficiarios de DACA tienen miedo de perder su estatus migratorio

El gobierno federal de Estados Unidos ha reabierto casos de inmigración contra jóvenes que pensaban que sus situaciones migratorias ya estaban aparentemente cerradas administrativamente. "El riesgo sería que me deportaran (...) no entiendo qué pasó, qué hicimos mal, no me lo esperaba", fueron las palabras de una de las afectadas que se encontraba bajo la protección temporal de DACA. En ese sentido, la joven de 25 años tendrá que acudir a un juez de inmigración.

Cabe precisar que anteriormente, Donald Trump quiso cancelar DACA como parte de una sus políticas antimigratorias y sobre todo, su campaña de deportaciones masivas. Por otro lado, según reportes, actualmente México es el país que tiene mayor cantidad de beneficiarios DACA.

¿Qué es DACA?

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia también conocido como 'DACA' es una política del gobierno de Estados Unidos que ofrece protección temporal contra la posibilidad de ser deportados a ciertas personas que llegaron a suelo norteamericano siendo niños y no cuentan con un estatus legal migratorio. En ese sentido, algunos de los beneficios son: