Ladrón se hace pasar por uno de los invitados en esta boda en California y realiza bochornosa escena

En una boda celebrada en California, un impostor que se hacía pasar por un invitado sustrajo entre 80,000 y 100,000 dólares en cheques y efectivo, los cuales eran parte de los regalos para los recién casados. El robo, que fue grabado en video, ha desatado una investigación por parte de las autoridades locales.

Lamentablemente, el ladrón logró escapar con el botín, desapareciendo sin dejar rastro, mientras los asistentes no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Al descubrirse lo sucedido, la atmósfera cambió por completo; la música cesó, y los invitados comprendieron que la fiesta había llegado a su fin de manera abrupta. Las autoridades están trabajando para identificar al culpable y recuperar lo sustraído.

¿A qué línea llamar para denunciar un robo en California?

Si eres víctima de un robo en California, marca al 911 si es una emergencia. Si no lo es, puedes comunicarte con la policía local, por ejemplo, en Los Ángeles al número no urgente: (877) 275-5273, o consultar el de tu área. Además, tienes la opción de reportar el crimen de forma anónima llamando al 1-800-222-TIPS (8477).