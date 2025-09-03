0

Anuncian una mala noticia para inmigrantes: vecindarios latinos en Chicago están atemorizados por esta nueva medida de Donald Trump

La nueva medida migratoria impulsada por Trump ha generado temor en comunidades latinas de Chicago, que temen redadas, deportaciones y discriminación.

Andrea Benavente
Latinos en Chicago están atemorizados por esta nueva medida de Trump.
Latinos en Chicago están atemorizados por esta nueva medida de Trump. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

La reciente política migratoria propuesta por Donald Trump ha encendido alarmas en vecindarios latinos de Chicago. Muchos residentes temen un aumento en operativos de inmigración. La incertidumbre y el miedo han comenzado a afectar la vida cotidiana de las familias inmigrantes.

Organizaciones comunitarias denuncian que la medida podría generar discriminación y abusos de autoridad. Algunos vecinos evitan salir o asistir a eventos públicos. Por lo que el ambiente en estas comunidades refleja una creciente sensación de inseguridad y tensión.

Así puedes inscribirte en Medicare en EE. UU.

PUEDES VER: Esta es la manera de inscribirse en Medicare gracias al Seguro Social en Estados Unidos

Vecindarios latinos en Chicago están atemorizados por esta nueva medida de Donald Trump

Tras la noticia de que el presidente Donald Trump si enviará soldados de la Guardia Nacional a Chicago, ha causado temor en vecindarios de origen latino. Por lo que algunos migrantes comentaron a Univision Noticias que tienen miedo de salir a las calles y que solo salen por ocasiones excepcionales.

Esto debido a que como se sabe, de acuerdo con las palabras del presidente Trump, es su deber proteger a la población de Chicago en Illinois. "Vamos a entrar. El envío de tropas no es una maniobra política, sino mi obligación, esto a raíz de los asesinatos ocurridos en las 2 últimas semanas en Chicago", indicó.

En ese sentido, la administración Trump busca que la presencia de militares en esa zona reduzca los índices de criminalidad, aunque todavía no hay una fecha que confirme la llegada de la Guardia Nacional.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Se confirma la mejor noticia para inmigrantes: Este importante documento permite a grupo de LATINOS ingresar a EE. UU. por 30 días

  2. Confirmada la peor noticia para inmigrantes: por las redadas de ICE, empresas de la construcción afrontan esta difícil situación

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano