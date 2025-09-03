- Hoy:
Anuncian una mala noticia para inmigrantes: vecindarios latinos en Chicago están atemorizados por esta nueva medida de Donald Trump
La nueva medida migratoria impulsada por Trump ha generado temor en comunidades latinas de Chicago, que temen redadas, deportaciones y discriminación.
La reciente política migratoria propuesta por Donald Trump ha encendido alarmas en vecindarios latinos de Chicago. Muchos residentes temen un aumento en operativos de inmigración. La incertidumbre y el miedo han comenzado a afectar la vida cotidiana de las familias inmigrantes.
Organizaciones comunitarias denuncian que la medida podría generar discriminación y abusos de autoridad. Algunos vecinos evitan salir o asistir a eventos públicos. Por lo que el ambiente en estas comunidades refleja una creciente sensación de inseguridad y tensión.
Vecindarios latinos en Chicago están atemorizados por esta nueva medida de Donald Trump
Tras la noticia de que el presidente Donald Trump si enviará soldados de la Guardia Nacional a Chicago, ha causado temor en vecindarios de origen latino. Por lo que algunos migrantes comentaron a Univision Noticias que tienen miedo de salir a las calles y que solo salen por ocasiones excepcionales.
Esto debido a que como se sabe, de acuerdo con las palabras del presidente Trump, es su deber proteger a la población de Chicago en Illinois. "Vamos a entrar. El envío de tropas no es una maniobra política, sino mi obligación, esto a raíz de los asesinatos ocurridos en las 2 últimas semanas en Chicago", indicó.
En ese sentido, la administración Trump busca que la presencia de militares en esa zona reduzca los índices de criminalidad, aunque todavía no hay una fecha que confirme la llegada de la Guardia Nacional.
